Умер основатель сети Seven-Eleven Japan Тосифуми Судзуки

CentralAsia (CA) - В возрасте 93 лет умер основатель сети супермаркетов Seven-Eleven Japan Тосифуми Судзуки. Он скончался от сердечной недостаточности 18 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Seven & i Holding.

Агентство называет Тосифуми Судзуки «отцом японской индустрии магазинов у дома». Он начал карьеру в компании, занимавшейся оптовой торговлей книгами, в 1963 году перешел на работу в сети супермаркетов Ito-Yokado. 7-Eleven — американская сеть магазинов. В 1973-м Судзуки заключил партнерское соглашение с Southland Corp, американским оператором сети 7-Eleven, а в следующем году открыл первый магазин сети в Токио.

Как отмечает Reuters, Тосифуми Судзуки первым начал применять большие данные для оптимизации товарных запасов. Он создал бизнес-модель, основанную на готовых к употреблению блюдах и быстром обороте товаров, что помогло превратить магазины шаговой доступности в «краеугольный камень» розничной торговли Японии». Судзуки ушел с поста председателя компании только в 2016 году после разногласий с руководством.