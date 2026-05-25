экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Умер основатель сети Seven-Eleven Japan Тосифуми Судзуки
Тосифуми Судзуки
Тосифуми Судзуки

CentralAsia (CA) -  В возрасте 93 лет умер основатель сети супермаркетов Seven-Eleven Japan Тосифуми Судзуки. Он скончался от сердечной недостаточности 18 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Seven & i Holding.

Агентство называет Тосифуми Судзуки «отцом японской индустрии магазинов у дома». Он начал карьеру в компании, занимавшейся оптовой торговлей книгами, в 1963 году перешел на работу в сети супермаркетов Ito-Yokado. 7-Eleven — американская сеть магазинов. В 1973-м Судзуки заключил партнерское соглашение с Southland Corp, американским оператором сети 7-Eleven, а в следующем году открыл первый магазин сети в Токио.

Как отмечает Reuters, Тосифуми Судзуки первым начал применять большие данные для оптимизации товарных запасов. Он создал бизнес-модель, основанную на готовых к употреблению блюдах и быстром обороте товаров, что помогло превратить магазины шаговой доступности в «краеугольный камень» розничной торговли Японии». Судзуки ушел с поста председателя компании только в 2016 году после разногласий с руководством.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com