Турция поможет Узбекистану перестроить вооружённые силы по её образцу

CentralAsia (UZ) - Анкара направила в Узбекистан консультативную военную группу для содействия в реформировании вооружённых сил. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, передает Sabah.

По словам Гюлера, «дружественные и братские страны» заинтересованы в создании армейских структур по турецкому образцу, и Узбекистан — одна из этих стран. Он уточнил, что в страну направлена группа военных советников, как это ранее было сделано в Азербайджане.

Эти заявления раскрывают содержание переговоров, состоявшихся в Ташкенте 23 апреля 2026 года, о которых ранее сообщалось без подробностей. Визит Гюрака, по всей видимости, был связан с практической реализацией соглашений о военном сотрудничестве, заключённых ранее. В январе 2026 года министры обороны Узбекистана и Турции подписали план взаимодействия, включающий совместные учения, подготовку кадров и развитие военно-медицинского сотрудничества.

Модель, которую Турция применяет в Узбекистане, уже была апробирована в Азербайджане, где военное сотрудничество приобрело системный характер после подписания Шушинской декларации в 2021 году. Этот документ закрепил союзнические отношения, включая элементы военной интеграции и обязательства взаимной поддержки. В рамках этого партнёрства Баку провёл модернизацию армии по турецким стандартам, увеличил количество совместных учений и наладил тесную кооперацию в оборонной промышленности, включая использование беспилотников Bayraktar.