Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 26-28 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

По информации синоптиков, 27 мая на западе, 27-28 мая на юге, юго-востоке и в центре, а 28 мая на севере и востоке страны пройдут сильные дожди, возможен град и шквалистый ветер.

Также по республике ожидается усиление ветра, а ночью 26-27 мая на востоке – заморозки 2 градуса.

Температура воздуха понизится днем на западе до +16+28 градусов, на севере и в центре – до +18+25 градусов, на востоке – до +23+3 градусов, на юге – до +20+27 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения