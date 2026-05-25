Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 26-28 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

По информации синоптиков, 27 мая на западе, 27-28 мая на юге, юго-востоке и в центре, а 28 мая на севере и востоке страны пройдут сильные дожди, возможен град и шквалистый ветер.

Также по республике ожидается усиление ветра, а ночью 26-27 мая на востоке – заморозки 2 градуса.

Температура воздуха понизится днем на западе до +16+28 градусов, на севере и в центре – до +18+25 градусов, на востоке – до +23+3 градусов, на юге – до +20+27 градусов.

