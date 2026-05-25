Строительство санатория «Казахстан» на Иссык-Куле завершат в ноябре

- 15:36, 25 мая 2026
Обновлено: 16:40, 25 мая 2026
CentralAsia (KG) - На побережье Иссык-Куля продолжается строительство нового пятизвездочного санатория «Казахстан».
Как сообщили в Медицинском центре управления делами президента РК, его запуск запланирован на ноябрь этого года. Санаторий будет работать круглый год и сможет одновременно принимать до 180 туристов.
Санаторий открыли в Кыргызстане в 1962 году. Сейчас объект модернизируют, на территории площадью почти 17,5 га строят современный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс с обновлённой инфраструктурой.
Для посетителей будут доступны номера в основном здании и коттеджи, а также:
- лечебный корпус;
- спортивно-оздоровительный комплекс;
- крытый бассейн;
- открытые бассейны с минеральной и пресной водой;
- спортивные площадки;
- велодорожки;
- рестораны и кофейни;
- конференц-залы;
- кинотеатры.
Среди лечебных услуг:
- грязелечение;
- водолечение;
- физиотерапия;
- иглорефлексотерапия и другие виды медицинской реабилитации.
«Одними из главных природных лечебных факторов останутся климат Иссык-Куля, термоминеральная вода и иловая грязь озера Караколь», - говорится в сообщении.
После окончания строительства планируют трудоустроить около 260 человек. Основную часть сотрудников наймут из числа местных жителей.