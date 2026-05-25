Строительство санатория «Казахстан» на Иссык-Куле завершат в ноябре

Фото Медицинского центра управления делами президента РК

CentralAsia (KG) - На побережье Иссык-Куля продолжается строительство нового пятизвездочного санатория «Казахстан».

Как сообщили в Медицинском центре управления делами президента РК, его запуск запланирован на ноябрь этого года. Санаторий будет работать круглый год и сможет одновременно принимать до 180 туристов.

Санаторий открыли в Кыргызстане в 1962 году. Сейчас объект модернизируют, на территории площадью почти 17,5 га строят современный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс с обновлённой инфраструктурой.

Для посетителей будут доступны номера в основном здании и коттеджи, а также:

лечебный корпус;

спортивно-оздоровительный комплекс;

крытый бассейн;

открытые бассейны с минеральной и пресной водой;

спортивные площадки;

велодорожки;

рестораны и кофейни;

конференц-залы;

кинотеатры.

Среди лечебных услуг:

грязелечение;

водолечение;

физиотерапия;

иглорефлексотерапия и другие виды медицинской реабилитации.

«Одними из главных природных лечебных факторов останутся климат Иссык-Куля, термоминеральная вода и иловая грязь озера Караколь», - говорится в сообщении.

После окончания строительства планируют трудоустроить около 260 человек. Основную часть сотрудников наймут из числа местных жителей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения