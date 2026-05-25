экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Строительство санатория «Казахстан» на Иссык-Куле завершат в ноябре
Фото Медицинского центра управления делами президента РК
Фото Медицинского центра управления делами президента РК

CentralAsia (KG) -  На побережье Иссык-Куля продолжается строительство нового пятизвездочного санатория «Казахстан».

Как сообщили в Медицинском центре управления делами президента РК, его запуск запланирован на ноябрь этого года. Санаторий будет работать круглый год и сможет одновременно принимать до 180 туристов.

Санаторий открыли в Кыргызстане в 1962 году. Сейчас объект модернизируют, на территории площадью почти 17,5 га строят современный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс с обновлённой инфраструктурой.

Для посетителей будут доступны номера в основном здании и коттеджи, а также:

  • лечебный корпус;
  • спортивно-оздоровительный комплекс;
  • крытый бассейн;
  • открытые бассейны с минеральной и пресной водой;
  • спортивные площадки;
  • велодорожки;
  • рестораны и кофейни;
  • конференц-залы;
  • кинотеатры.

Среди лечебных услуг:

  • грязелечение;
  • водолечение;
  • физиотерапия;
  • иглорефлексотерапия и другие виды медицинской реабилитации.

«Одними из главных природных лечебных факторов останутся климат Иссык-Куля, термоминеральная вода и иловая грязь озера Караколь», - говорится в сообщении.

После окончания строительства планируют трудоустроить около 260 человек. Основную часть сотрудников наймут из числа местных жителей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com