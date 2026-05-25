Израиль расширил контроль над сектором Газа до 59%, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила территорию, которую она контролирует в секторе Газа, с момента соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года. Израиль к маю 2026-го контролирует 59% сектора Газа — против 53% на момент подписания соглашения, пишет The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, со ссылкой на источники.

По условиям соглашения, инициированного президентом США Дональдом Трампом и заключенного между Израилем и радикальной группировкой «Хамас» 9 октября 2025 года, ЦАХАЛ отходил к заранее согласованной линии, теряя контроль над примерно 20% территории сектора. Как сообщают источники WSJ, с тех пор ЦАХАЛ несколько раз сдвигал эту линию на разных участках. Они утверждают, что как минимум один раз она была передвинута на несколько сотен метров так, чтобы пересекать Дорогу Салах ад-Дина — главный путь с севера на юг сектора.

Как показывают спутниковые снимки, ЦАХАЛ активно укрепляет эту линию в центральной части сектора Газа и строит новые аванпосты, утверждают собеседники WSJ,.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ контролирует 60% сектора Газа.