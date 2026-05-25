Теракт в Пакистане: автомобиль со взрывчаткой врезался в поезд с военнослужащими, погибли 47 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 47 человек погибли, включая 20 солдат, и около 100 получили ранения в Пакистане в результате теракта с пассажирским поездом. Об этом сообщает Xinhua.

Сообщается, что теракт произошел в воскресенье в столице юго-западной провинции Белуджистан Кветте. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в один из вагонов поезда, когда тот проезжал мимо светофора. Поезд перевозил пакистанских военнослужащих и членов их семей. Люди ехали в город Пешавар на празднование религиозного праздника Ид аль-Фитр.

В результате взрыва два вагона перевернулись и загорелись. Взрыв повредил и несколько соседних зданий и автомобилей, припаркованных вдоль железнодорожных путей.

Министр железных дорог Пакистана Мухаммад Ханиф Аббаси назвал произошедшее актом терроризма, передает Associated Press of Pakistan. Он обвинил в нем «антипакистанские элементы, действующие из Индии и Афганистана». Министр заявил, что железнодорожное сообщение страны продолжается без перерыва, а также поручил ответственным органам незамедлительно представить отчет об инциденте.

Как пишет Al Jazeera, сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA) взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что это был теракт, совершенный смертником. По словам членов группировки, целью нападения были военные.

Белуджистан — одна из крупнейших и беднейших провинций Пакистана. В провинции несколько десятков лет действуют сепаратистские группировки белуджей — разделенного народа иранской группы. «Армия освобождения Белуджистана» была создана в 2000 году. За устроенные ее членами нападения признана террористической в Пакистане, США, Великобритании, Евросоюзе и КНР.