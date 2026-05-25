В Узбекистане к концу недели потеплеет до +35…+38 градусов

CentralAsia (UZ) - В понедельник днём по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, сообщает Узгидромет. Лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь с грозой.

26−27 мая местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в эти дни будет в пределах +25…+30 градусов, по югу и пустынной зоне — местами до +33…+35.

28 мая по равнинной территории Узбекистана без осадков. Температура воздуха повысится на 2−3 градуса.

29−31 мая по стране ожидается погода без осадков. Температура продолжит постепенно повышаться, в дневные часы воздух будет прогреваться до +35…+38 градусов.

По предгорным и горным районам 25−28 мая пройдут кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах ожидается ливневой дождь, не исключено выпадение града. 29−31 мая будет преобладать погода без осадков. 25−31 мая возможны селе-паводковые явления.

Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, 26−27 мая по северу и пустынной зоне с порывами до 20−22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте в понедельник днём будет без осадков, температура составит +26…+28 градусов.

К вечеру 26 мая и в течение дня 27 мая возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью будет в пределах +16…+18 градусов, днём 26 мая — +28…+30, 27 мая — +26…+28.

28−31 мая осадков не прогнозируется, температура воздуха днём повысится до +33…+36 градусов.

Ветер 3−8 м/с, 26−27 мая с усилением до 10−12 м/с.