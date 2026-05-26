Монгольские игроки заняли второе место на FIBA 3x3 World Tour Shanghai 2026. Видео

CentralAsia (MNG) - К сожалению, монгольская баскетбольная команда проиграла матч за первое место китайской команде, в составе которой было три иностранных игрока и один китайский игрок. Монголы фактически играли против сербов, — пишет MiddleAsianNews.

Команда Hangzhou Jingwei (Китай) стала четвертой в своем роде победительницей четырех этапов мирового тура FIBA ​​3x3 в этом сезоне, завоевав титул чемпиона мирового тура FIBA ​​3x3 в Шанхае 2026 24 мая.

Под руководством MVP турнира Вука Боровичанина команда Hangzhou Jingwei завершила впечатляющий путь, обыграв в финале команду Ulaanbaatar MMC Energy(MGL) со счетом 19-16 и одержав свою первую победу в Мировом туре FIBA ​​3x3 с 2023 года, — говорится в сообщении.

Финал поначалу выглядел напряженным: Ulaanbaatar быстро вырвался вперед со счетом 3-1, но Hangzhou быстро успокоился благодаря точным броскам Боровичанина и Горана Видовича.

Два точных броска подряд помогли Hangzhou перехватить инициативу, после чего их комбинационная игра и физическая защита полностью взяли верх. К середине игры Hangzhou создал внушительное преимущество 14-6.

Ulaanbaatar попытался отыграться в концовке и сократил отставание до трех очков в последнюю минуту, но Hangzhou сохранил хладнокровие и одержал запоминающуюся победу со счетом 19-16.

Состав китайской команды Hangzhou Jingwei выглядит следующим образом:

Вук Боровичанин (Vuk Borovićanin) 🇷🇸 — Сербия

Милош Шупица (Milos Supica) 🇷🇸 — Сербия

Горан Видович (Goran Vidovic) 🇷🇸 — Сербия

Ю Ичао (Yichao You) 🇨🇳 — Китай

В состав команды входят баскетболисты Монголии 3х3:

Ананд Ариунболд, Дэлгэрням Даваасамбуу, Дөлгөөн Энхбат и Энхбаатар Онолбаатар.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения