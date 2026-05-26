Монгольские баскетболисты завоевала бронзу на Лига чемпионов Азии 2026. Полное видео игры

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, команда Монголии Broncos одержала победу над индонезийской командой Dewa United Индонезии и заняла тртье место BCL Asia-East 2026.

В воскресенье вечером на крытом стадионе Arena Larkin в Ларкине, Малайзия, команда Chinggis Broncos обеспечила себе третье место в Лиге чемпионов Азии 2026 года, одержав победу над командой Dewa United Banten со счетом 84-66.

Это определенно не было их целью в начале сезона, но, по крайней мере, действующие трехкратные чемпионы MBA The League обеспечили себе место на пьедестале почета во второй раз подряд после неудачи в 2024 году.

В своей последней игре в этом году главный тренер Ариунболд Эрдэнэ предоставил больше игрового времени местным игрокам, а молодая звезда Азбаяр Алтангэрэл возглавил атаку, набрав 15 очков и сделав 8 подборов.

Талантливый нападающий провел безупречный матч, реализовав 5 из 5 бросков с игры и 5 из 5 штрафных, а также сделав 1 результативную передачу, 2 перехвата и 3 блока — и все это без единой потери мяча.

Ихбаяр Чулуунбаатар реализовал 4 из 5 трёхочковых бросков и набрал 14 очков. Биндэръяа Сандагдорж добавил 10 очков, а Джорди Тшиманга – 9 и 14 соответственно, в общей сложности 11 игроков набрали не менее 2 очков в этой победе.

Ихбаяр и Азбаяр, вместе с Томми Билгүүном, объединили усилия и совершили рывок 8-3, выйдя вперед со счетом 73-60, что ознаменовало начало их стремительного отрыва в четвертой четверти и позволило им эффектно завершить сезон.

«Нам нужна была эта медаль, поэтому мы счастливы. Я хотел завершить этот сезон победой», — сказал Ариунболд. «Перед игрой все игроки и тренеры поговорили, и мы все хотели закончить сезон на высшем уровне. И нам это удалось».

Патрик Николас, напротив, набрал 14 очков, став лучшим бомбардиром Dewa United в проигранном матче, который лишил Индонезию возможности завоевать еще одну бронзовую медаль на этом панрегиональном турнире, являющемся отборочным этапом к Азиатской лиге баскетбола.

Трой Гилленуотер был единственным игроком, набравшим двузначное количество очков (10) за команду Индонезийской баскетбольной лиги, которая заняла четвертое место и завершила свое дебютное выступление на турнире с общим результатом 6-4.

В результате ожидание страны следующего участия в высшем клубном турнире Азии затянулось, и последним индонезийским клубом, сыгравшим в этом престижном соревновании, стал Pelita Jaya Basketball , который должен был состояться в 2024 году в Дубае.

