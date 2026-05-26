22 августа тысяча поваров приготовят знаменитое монгольское блюдо — ХОРХОГ

CentralAsia (MNG) - Хорхог, пожалуй самое захватывающее монгольское блюдо и одно из самых вкусных. Мясо барана готовится вместе с овощами в закрытой посуде с помощью раскаленных камней из реки, о чем пишет MiddleAsianNews.

Ассоциация монгольских поваров объявила о работе по популяризации традиционного монгольского блюда хорхог во всем мире и его занесению в Книгу рекордов Гиннесса.

В этой связи президент ассоциации БУЯНДЭЛГЭР Доржготов сказал: «Сегодня в монгольской индустрии общественного питания работает более 90 000 человек. Продвижение нашего национального кулинарного наследия на международном уровне важно для репутации отрасли. Инициатива по занесению монгольской кухни в Книгу рекордов Гиннесса была выдвинута около 10 лет назад. В этом году работа будет реализована на практике. В этом контексте мы стремимся собрать пожертвования и поддержку, а также официально зарегистрировать этот праздник, отражающий кочевой образ жизни и традиции, для всего мира».

22 августа тысяча поваров планируют одновременно приготовить хорхог, установив мировой рекорд Гиннесса по количеству людей, готовящих хорхог одновременно. Организаторы подчеркивают, что это событие – не только успех, но и продвижение традиционной монгольской кухни и культуры на международном уровне, а также поддержка туризма.

Хорхог — это традиционное монгольское блюдо, представляющее собой мясо (обычно баранину), тушеное в собственном соку с раскаленными на огне камнями. Рецепт возник в эпоху кочевников, и его главная особенность заключается в том, что все ингредиенты готовятся под сильным давлением внутри плотно закрытого металлического бидона или котла.

Мясо на косточке режется на кусочки. От десяти до двадцати гладких камней размером с кулак кладутся в огонь. Мясо и горячие камни помещаются в металлический сосуд, в качестве которого часто используется молочный бидон, добавляются соль, специи. Часто готовится с овощами (морковь, капуста, картофель). Далее добавляется необходимое количество воды, сосуд закрывается крышкой и ставится на огонь. Тушение происходит теплом от огня и от горячих камней. Блюдо готовится полчаса. Готовое блюдо кладётся порциями. После этого горячие камни дают в руки гостям. Камни в процессе приготовления впитывают жир и становятся чёрными и скользкими. Их перекладывают из ладони в ладонь. Едят хорхог обычно руками, для отделения мяса от костей можно использовать нож. Хорхог — популярное в Монголии блюдо, но подаётся не во всех ресторанах.

