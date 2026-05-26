Перспективы развития финтех-сектора в Монголии в 2026 году, — The Fintech Times

CentralAsia (MNG) - Каковы перспективы развития финтех-сектора, цифровых технологий и экономики Монголии в целом в 2026 году, учитывая население страны всего в 3,6 миллиона человек?

Состояние финтех-рынка Монголии в 2026 году отражает стремление страны к быстрой модернизации при одновременном балансировании географических особенностей, экономической концентрации и доступности финансовых услуг. Это рынок, сформированный огромными расстояниями, молодым, цифровым населением и экономикой, по-прежнему в значительной степени зависящей от горнодобывающей промышленности и сырьевых товаров. Тем не менее, за последние несколько лет Монголия незаметно превратилась в одну из наиболее интересных стран Центральной Азии в сфере финансовых технологий.

Эта тенденция уже была видна в более ранней статье Ричи Сантосдиаса 2024 года для The Fintech Times под названием «Финтех-ландшафт Монголии», в которой подчеркивалось, как цифровое кредитование, мобильный банкинг и инновации в сфере платежей начинают преобразовывать финансовую экосистему страны. К 2026 году многие из этих тенденций еще больше ускорятся, особенно в отношении цифровой банковской инфраструктуры, мгновенных платежей, открытого банкинга и финтех-сервисов на основе искусственного интеллекта.

В отличие от некоторых крупных азиатских рынков финансовых технологий, где конкуренция строится исключительно на масштабе, развитие финансовых технологий в Монголии обусловлено доступностью и практичностью. Монголия — самое малонаселенное суверенное государство в мире, где общины разбросаны на огромных географических расстояниях. Во многих отношениях финтех стал необходимым инструментом для преодоления структурных барьеров, препятствующих доступу к физическим банковским услугам и предоставлению финансовых услуг.

Важную роль играет и общая экономическая ситуация в стране. Согласно более широким международным экономическим оценкам и инвестиционным отчетам, посвященным Монголии, ВВП Монголии в 2025 году превысил примерно $24 млрд, а ВВП на душу населения приблизился к $7000, поскольку рост по-прежнему тесно связан с экспортом горнодобывающей продукции, сырьевых товаров и торговлей с соседним Китаем. Улан-Батор продолжает доминировать в экономической и финансовой жизни страны, являясь центром банковского дела, технологических стартапов и цифровых инноваций.

Горнодобывающая промышленность остается основой экономики Монголии, особенно добыча меди, угля и других полезных ископаемых, связанных с глобальными цепочками поставок. Однако политики все чаще признают необходимость диверсификации и развития цифровой экономики. Долгосрочная стратегия развития Монголии «Видение 2050» продолжает делать акцент на цифровизации, инновациях и экономической модернизации как части более широких целей национального развития.

Эта более масштабная программа цифровой трансформации создала благодатную почву для роста финтех-компаний.

Одной из наиболее сильных сторон финтех-экосистемы Монголии является цифровое кредитование. Такие компании, как AND Global и ее дочерняя компания LendMN, стали яркими примерами финтех-фирм, зародившихся в Монголии и выходящих за рамки традиционных банковских моделей. В 2025 году компания AND Global привлекла $21.4 млн в рамках раунда финансирования серии B, возглавляемого Международной финансовой корпорацией и японской компанией AEON Financial Service, что укрепило доверие международных инвесторов к финтех-сектору Монголии.

Сама компания LendMN стала одной из самых узнаваемых финтех-платформ в стране. Первоначально запущенная как первая в Монголии полностью цифровая финтех-платформа для кредитования, эта платформа быстро расширилась благодаря решениям в области микрофинансирования и потребительского кредитования, ориентированным на мобильные устройства. В апреле 2025 года LendMN получила дополнительное кредитное финансирование в размере $20 млн от Lendable для поддержки расширения кредитования малых и средних предприятий и заемщиков, не охваченных программой кредитования.

Эти изменения особенно важны в контексте Монголии, поскольку доступ к финансированию для малых и средних предприятий и сельских общин исторически был неравномерным. Поэтому финтех играет значительную роль не только в удобстве, но и в доступности финансовых услуг.

Одновременно с этим, традиционный банковский сектор Монголии также претерпел существенную цифровую трансформацию. Крупные финансовые учреждения, такие как Khan Bank, Trade and Development Bank и Golomt Bank, вложили значительные средства в инфраструктуру цифрового банкинга, мобильные приложения и онлайн-финансовые услуги.

В частности, Golomt Bank позиционирует себя как один из лидеров цифрового банкинга в Монголии. Цифровой кошелек SocialPay и инициативы банка в области открытого банкинга стали все более заметными компонентами более широкой финтех-экосистемы. Согласно общедоступной информации о стратегии цифровой трансформации банка, значительное большинство клиентских транзакций теперь осуществляется в цифровом формате, в то время как учреждение продолжает расширять банковские услуги на основе API и возможности интеграции финтех-компаний.

Модернизация платежных систем получила дальнейшее развитие в рамках масштабных реформ финансовой инфраструктуры, проводимых Банком Монголии. К числу последних реформ, отмеченных руководством Центрального банка Монголии, относятся модернизация систем платежей с низкой и высокой стоимостью, переход на EMV-технологию для внутренних карт, внедрение токенизации, а также запуск Apple Pay в 2024 году и Google Pay в 2025 году.

Эти изменения отражают более масштабный сдвиг, происходящий в финансовой системе Монголии: постепенный переход от операций с большим количеством наличных денег к интегрированным цифровым финансовым услугам.

Усилия правительства по цифровизации также сыграли решающую роль. Платформа E-Mongolia в Монголии стала одной из флагманских инициатив страны в области электронного правительства, позволив гражданам получать доступ к сотням государственных услуг в цифровом формате. К 2024 году платформа уже превысила 1.8 миллиона пользователей, охватывая более 1000 государственных служб.

Это важно, потому что финтех-экосистемы редко развиваются независимо от более широкой инфраструктуры цифрового управления. По мере того, как граждане все больше привыкают к цифровым государственным услугам, доверие к цифровым финансовым услугам часто растет вместе с ними.

Сама монгольская финтех-экосистема также становится более организованной на институциональном уровне. Монгольская финтех-ассоциация продолжает сотрудничать с финтех-компаниями, регулирующими органами и финансовыми учреждениями, чтобы способствовать развитию сектора и созданию более благоприятной нормативно-правовой среды.

Тем временем, инвестиционная среда Монголии в целом демонстрирует признаки растущего международного взаимодействия. В отчете DealBook за 2025 год отмечается привлечение $2.6 млрд в рамках 40 сделок с участием монгольских компаний и иностранных инвесторов, что свидетельствует о более широком международном интересе к развивающемуся частному сектору и цифровой экономике Монголии.

Однако проблемы остаются значительными. Экономика Монголии по-прежнему сильно подвержена колебаниям цен на сырьевые товары и внешним потрясениям. В сельских регионах сохраняется разрыв в доступности финансовых услуг. Использование наличных денег остается важным фактором за пределами городских центров. Доступность венчурного капитала по-прежнему ограничена по сравнению с крупными азиатскими рынками, а масштабирование стартапов на международном уровне остается сложной задачей для многих компаний, работающих из Монголии.

Кибербезопасность, цифровая грамотность и координация нормативных требований также остаются областями, требующими постоянного развития. По мере дальнейшего развития цифровых платежей и кредитования поддержание доверия и устойчивости в финансовой системе становится все более важным.

Тем не менее, финтех-экосистема Монголии в 2026 году демонстрирует, как небольшие и менее заметные на глобальном уровне рынки могут стать инновационными лабораториями для цифровых финансов. Возможно, страна не может сравниться по масштабу с Китаем, Индией или крупнейшими центрами финансовых технологий в Юго-Восточной Азии, но она создает нечто все более уникальное: цифровую финансовую экосистему, сформированную благодаря приоритету мобильных устройств, модернизации инфраструктуры и практической необходимости предоставления услуг одному из самых географически рассредоточенных населений в мире.

Как все чаще отмечается в комментариях издания The Fintech Times, финтех-экосистемы не обязательно должны быть огромными, чтобы оказывать влияние. Прогресс Монголии демонстрирует, как развивающиеся страны и страны с переходной экономикой могут использовать цифровые финансы не просто для удобства, но и для более широкой экономической трансформации, доступности и долгосрочной модернизации.

автор: Ричи Сантосдиас — глобальный консультант по экономическому развитию и управляющий партнер компании Santos-Diaz LLC, специализирующийся на международной торговле и прямых иностранных инвестициях в Великобритании, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.

перевод: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения