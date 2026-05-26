В Нью-Йорке состоится монголо-уйгурско-тибетский футбольный турнир «Кубок свободы»

CentralAsia (MNG) - Согласно сообщениям, опубликованным национальной футбольной командой Восточного Туркестана в социальных сетях, монголо-уйгурско-тибетский футбольный турнир «Кубок свободы» состоится в конце этого месяца в Нью-Йорке, — передает MiddleAsianNews.

Матчи запланированы в парке Рэндаллс-Айленд на Манхэттене. 28 мая в 18:00 турнир официально начнётся с исполнения гимнов Восточного Туркестана и Тибета, после чего состоится матч открытия между уйгурской и тибетской командами.

Согласно расписанию, на следующий день уйгурская команда посетит тибетскую футбольную общину. 30 мая вечером состоятся матчи между уйгурской и монгольской командами, а также между монгольской и тибетской командами. Турнир завершится пресс-конференцией.

Ильшат Ислам, тренер национальной сборной Восточного Туркестана по футболу, сообщил местным СМИ, что уйгурские футболисты из США и Европы готовятся к соревнованиям. Многие из спортсменов в настоящее время играют за различные местные футбольные клубы. Ожидается, что игроки прибудут в Нью-Йорк 26 мая и примут участие в двухдневных тренировках перед началом официальных матчей.

В состав уйгурской команды входит Абдушукур Абдурехим, уйгурский футболист, проживающий в Норвегии и в настоящее время выступающий за сингапурский футбольный клуб Geylang.

По словам Ильшата Ислама, часть расходов на турнир уже покрыта за счет пожертвований от болельщиков и меценатов, однако для полной поддержки мероприятия и участвующих спортсменов по-прежнему необходима дополнительная помощь со стороны местного сообщества.

