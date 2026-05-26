Монгольские хоккеисты в Миннесоте: местный ресторатор Billy Sushi спонсирует молодых спортсменов. Видео

CentralAsia (MNG) - Группа юных спортсменов из шахтерского городка Багануур в Монголии прибыла в Миннесоту при помощи владельца ресторана из Миннеаполиса Billy Sushi, чтобы получить настоящий опыт участия в программе State of Hockey («Хоккей штата»). Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Энхбилэг Billy Цэрэнбат, владелец ресторана Billy Sushi, вырос в Монголии и обнаружил, что юные хоккеисты тренируются на простом сельском катке.

Он был настолько впечатлен их преданностью делу, что привез их в города-побратимы, где они смогли встретиться с некоторыми звездами команды Minnesota Wild.

Но поездка не ограничивается осмотром достопримечательностей. Игроки также вносят свой вклад в жизнь местного сообщества, участвуя в волонтерской программе DinoMights по обучению катанию на коньках, где они будут наставниками для 250 детей.

Что они говорят:

«Вы должны видеть их лица, когда они видят этих хоккеистов, — сказал Энхбилэг. — Нет слов, чтобы это описать!»

Что дальше:

Монгольские хоккеисты также смогут по-настоящему окунуться в атмосферу летнего отдыха в Миннесоте, посетив озера, научившись ловить рыбу и отправившись в торговый центр Mall of America.

На днях Энхбилэг был назначен почетным консулом Монголии в штате.

слева: Энхбилэг Billy Цэрэнбат и Батбаяр Өлзийдэлгэ

18 мая этого года посол Монголии в США Батбаяр Өлзийдэлгэр назначил его почетным консулом Монголии в американском штате Миннесота. Он будет занимать эту должность на добровольной основе, безвозмездно, и будет работать над развитием отношений и экономического сотрудничества между двумя странами.

Партнерство хоккейного клуба Багануур в Миннесоте до сих пор было невероятным.

Дети тренируются на легендарном катке TRIA Rink — том самом, где тренируются команды Minnesota Wild и Minnesota Frost. Для этих юных спортсменов из Багануура это, честно говоря, похоже на жизнь профессиональных атлетов. В некоторые дни у них даже два тренера на льду, и они каждый день изучают новые системы, упражнения и методы тренировок.

Огромная благодарность Minnesota Hockey, Pro hybrid и DinoMights за веру в этих детей и за то, что подарили им незабываемый опыт как на льду, так и вне его.

И, честно говоря, это путешествие началось не внезапно, потому что я стал почетным консулом. Мы строили эти мосты задолго до титулов — просто потому, что верили, что спорт, дружба и возможности могут соединить миры.

За пределами катка дети в полной мере знакомятся с Миннесотой и Америкой — исследуют торговый центр Mall of America, посещают водопад Миннехаха, пробуют новые блюда, катаются на американских горках, плавают, ловят рыбу, разводят костры, наслаждаются жизнью на озере, ужинают с командой и создают воспоминания, которые останутся с ними навсегда.

Но одна из самых особенных частей этого путешествия — это то, что дети также помогают другим.

В знак благодарности игроки команды «Багануур» помогают DinoMights в их программе «Научись кататься на коньках» — ежедневно помогая и поддерживая почти 250 юных фигуристов на льду.

Это то, во что Билли Энхбилэг всегда верит:

«Отдавай добро».

Независимо от того, откуда ты родом и как далеко ты уезжаешь, ты всегда должен помогать следующему поколению.

И видеть, как эти монгольские дети помогают юным фигуристам в Миннесоте, честно говоря, очень трогательно.

Сердце «Багануур». Лед Миннесоты.

Одно незабываемое лето… и это только начало. 🇲🇳🏒🇺🇸

