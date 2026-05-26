Введен в эксплуатацию первый экологически чистый завод по производству гипсокартона

CentralAsia (MNG) - Этот завод сможет в полной мере удовлетворить внутренний спрос.

Наша страна ежегодно импортирует гипсокартон на сумму ₮100 млрд (примерно $28 млн). Этот завод будет удовлетворять 100 процентов внутреннего спроса и будет ежегодно оставлять эту сумму в стране, — пишет MiddleAsiaNews.

В 2023 году наша страна импортировала 8.8 млн м² гипсокартона, а к 2025 году эта цифра удвоилась и составила 18.5 млн м².

Гипсокартон — это листовой строительный материал из гипса, облицованного плотным картоном. Он используется для выравнивания стен, создания перегородок, подвесных потолков и декоративных элементов.

Гипсокартон (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Предназначается для устройства обшивок, перегородок, потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом. Стандартная ширина листа — 120 см.

Гипсокартон изобрели в XIX веке в США. Это сделал Августин Сакетт, который владел бумажной фабрикой. Поиски новых рынков применения бумаги привели к изобретению «строительной доски», толщиной 15 мм. Это был «пирог» из 10 слоёв бумаги, которые скрепляли тонкую полосу гипса. Августин Сакетт получил патент на этот стройматериал.

Но это был только прообраз современного гипсокартона. В том виде, который сейчас является принятым стандартом гипсокартон представил и запатентовал американский инженер Кларенс Утсман.

Гипсокартон надёжно прижился на стройке — это простой в работе, недорогой, удобный и практичный материал для изготовления стен (перегородок) и их выравнивания (например, для подготовки стены к укладке кафеля).

В простейшем варианте такая перегородка состоит из решетчатого каркаса, состоящего из вертикальных брусьев на расстоянии 40-60 см друг от друга, на которые с двух сторон крепится гипсокартон. В жилых домах каркас, как правило, бывает деревянный (в США типично использование деревянных брусьев сечением в 1.5 на 3.5 дюйма, т. н. «2x4»), в России чаще используются металлические профили. Популярен простой метод звукоизоляции, при котором вертикальные брусья ставятся зигзагом (так, чтобы ни один брусок не соприкасался одновременно с листами с обеих сторон стены), а пространство между листами заполняется стекловатой. Выемки от шурупов покрываются шпатлёвкой, на стыки гипсокартонных листов наклеивается специальная армирующая сетка, после чего стыки также заполняются шпатлёвкой. После высыхания нанесённая шпатлёвка шлифуется абразивной шкуркой, после чего законченная стена может краситься стандартными методами.

Гипсокартон также широко используется для изготовления многоуровневых потолков и оконных откосов. В потолках можно скрывать инженерные коммуникации.

