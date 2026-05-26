Премия «Алтан Гэрэгэ» присуждена послу Великобритании Фионе Блайт

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла Фиону Блайт, посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии, в ходе официальной встречи, посвященной двустороннему сотрудничеству и дипломатическим отношениям.

В ходе встречи министр иностранных дел подчеркнула устойчивый рост отношений и политического диалога между Монголией и Великобританией в последние годы. Она отметила, что сотрудничество между двумя странами расширилось в широком спектре отраслей, включая торговлю, инвестиции, образование, культуру и охрану окружающей среды.

Министр также высоко оценила активные усилия посла Фионы Блайт по укреплению двусторонних связей и отметила ее вклад в развитие монголо-британских отношений. В знак признания ее работы она вручила послу награду Министерства иностранных дел «Алтан Гэрэгэ».

Посол Фиона Блайт, в свою очередь, тепло поделилась впечатлениями от работы в Монголии и выразила удовлетворение успешным развитием сотрудничества между двумя странами за время ее пребывания в должности. Она также поблагодарила правительство Монголии и Министерство иностранных дел за постоянную поддержку и тесное сотрудничество на протяжении всей ее дипломатической миссии.

«Алтан гэрэгэ» — это традиционная почетная награда Министерства иностранных дел Монголии, которая вручается иностранным послам в знак признания их заслуг по завершении их дипломатической миссии в стране.

Что такое Гэрэгэ? Исторически это металлическая пластина (паспорт-пропуск) времен Монгольской империи, выдававшаяся ханами дипломатам, вестникам и купцам для беспрепятственного и безопасного передвижения по стране. Сегодня МИД Монголии использует ее современную золотую реплику («Алтан гэрэгэ») в качестве высшего символического знака уважения к уезжающим дипломатам.

