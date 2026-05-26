Путин подписал закон об использовании армии для защиты россиян за рубежом

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал законопроект, нормы которого позволяют по решению главы государства использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в ст. 6 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и ст. 10 федерального закона «Об обороне», позволяющих осуществлять указанные действия.

Согласно документу, вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН.

Кроме того, по решению президента, необходимые меры по защите граждан могут принимать органы власти России в пределах своих полномочий.

Законопроект внесло в Госдуму правительство 19 марта. Документ подготовило Минобороны. 13 мая нижняя палата российского парламента приняла его во втором и в третьем чтениях.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что введение таких норм в законодательство позволит предотвращать ситуации, подобные аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина. В апреле он вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии.