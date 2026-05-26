МИД России анонсировал новые удары по Киеву и призвал иностранцев покинуть город

- 10:26, 26 мая 2026
CentralAsia (CA) - МИД России заявил, что Вооруженные силы РФ будут наносить удары по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве в ответ на удар по общежитию в ЛНР.
Среди целей российской армии — места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА.
МИД призвал иностранцев, в том числе дипломатов, «как можно скорее» уехать из Киева, а жителей города — «не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского».
В МИД заявили, что атака Вооруженных сил Украины на колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР «переполнила чашу терпения». «Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов»,- говорится в пресс-релизе.
Россия обвиняет Украину в том, что ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар по Старобельску в ЛНР. Власти России заявили, что под удар попало общежитие педагогического колледжа, погиб 21 человек. Генштаб ВСУ заявил, что военные в районе Старобельска нанесли удар по штабу российской армии «Рубикон».
Владимир Путин после удара по Старобельску приказал военным подготовить «ответ». Вооруженные силы РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по Киеву, применив в том числе ракеты, выпущенные из комплекса «Орешник». Повреждения получили торговые центры и культурные учреждения. Погибли четыре человека, ранения получили около 100 человек.