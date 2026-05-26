Лавров сообщил Рубио о готовящихся ударах по Киеву

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Глава МИД сообщил госсекретарю, что Вооруженные силы РФ приступают к «системным и последовательным ударам» по объектам в Киеве.

Лавров подчеркнул, что МИД России рекомендовал другим странам эвакуировать своих граждан из Киева. Министр заявил, что власти Украины и европейских стран подрывают договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года.

Сергей Лавров и Марко Рубио подтвердили намерение нормализовать условия работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга, отметили в российском МИД. Кроме того, стороны обсудили кризис в Ормузском проливе и ситуацию вокруг Кубы.

Пресс-секретарь госдепартамента США Томми Пиготт подтвердил, что Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор.

По словам Пиготта, беседа состоялась по просьбе Лаврова.

«Стороны обменялись взглядами на войну между Россией и Украиной, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», - говорится в пресс-релизе, распространенном американским внешнеполитическим ведомством вечером 25 мая.

Ранее МИД России анонсировал новые обстрелы Киева — это произошло на следующий день после массированной атаки на город с применением сотен беспилотников и десятков ракет, включая «Орешник». В ведомстве заявили, что целями станут предприятия украинского ВПК, «центры принятия решений» и командные пункты. МИД объяснил, что «чашу терпения» российских властей переполнил удар ВСУ по Старобельску в ЛНР 22 мая, приведший к разрушению студенческого общежития и гибели 21 человека.