В Конго подтверждено более 100 случаев заражения Эболой, с начала вспышки умерли 220 заболевших, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - В Демократической Республике Конго зарегистрирован 101 подтвержденный случай заражения вирусом лихорадки Эбола и более 900 случаев, в которых речь идет о подозрении на заражение, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По данным правительства ДРК на вечер 24 мая, с начала вспышки умерли 204 заболевших. Тедрос заявил в понедельник, что в ходе нынешней вспышки лихорадки Эбола зарегистрировано 220 предполагаемых смертей.

По словам главы ВОЗ, выявляемость выросла благодаря активизации мер по эпидемиологическому надзору. В то же время насилие, нестабильность и страх усугубляют ситуацию.

«Насилие вынуждает людей бежать, в том числе медицинских работников и сотрудников гуманитарных организаций. Это серьезно затрудняет усилия по расширению масштабов отслеживания контактов с больными Эболой и выявлению инфекции на достаточно ранней стадии для оказания поддерживающей помощи», - отметил Гебрейесус, добавив, что «сохраняющиеся нестабильность и страх также усиливают недоверие».

Как сообщает агентство Reuters, врачи в Конго, испытывающие нехватку основных медикаментов, теперь вынуждены также сталкиваться с нападениями на медицинские учреждения и бегством пациентов по мере быстрого распространения вируса. В частности, минимум три инцидента произошли в северо-восточной провинции Итури, где были зарегистрированы первые случаи заболевания Эболой. Так, главная реферальная больница Монгбвалу подверглась нападению сначала в субботу, а затем в воскресенье.

«Среди населения наблюдается отрицание существования болезни, некоторые члены общины хотят завладеть телами подозреваемых и/или подтвержденных больных», - пояснил глава больницы Ричард Локоду.

Как сообщил Локоду, в субботу из больницы, где зарегистрировано множество случаев заболевания, сбежали 18 больных Эболой после того, как «неизвестные лица» подожгли палатки, в которых находились изолированные пациенты. По его словам, у одного из сбежавших положительный анализ на вирус.

В воскресенье больница подверглась четырем волнам нападений со стороны молодых людей, мобилизованных родственниками христианского религиозного лидера, умершего от лихорадки Эбола. Они хотели, чтобы тела погибших были переданы для захоронения. Семеро пациентов сбежали, по словам Локоду, один пациент с подозрением на лихорадку Эбола, находившийся в критическом состоянии, скончался при попытке сбежать.

Ранее в провинции Итури протестующие подожгли палатки для лечения больных Эболой из-за спора по поводу тела жертвы.

Тела жертв лихорадки Эбола остаются крайне заразными после смерти, а небезопасные захоронения, при которых члены семьи обращаются с телом без надлежащих средств защиты, являются одной из основных причин передачи инфекции.

Считается, что нынешняя вспышка заболевания зародилась в Итури, а затем распространилась на провинции Северный и Южный Киву, включая районы, контролируемые поддерживаемыми Руандой повстанцами M23, и через границу в соседнюю Уганду. В понедельник в Уганде было зарегистрировано еще два подтвержденных случая заболевания лихорадкой Эбола, в результате чего общее число случаев в стране достигло семи. При этом страна не публикует данные о подозрительных случаях.

Нынешняя вспышка – 17-я в ДРК с момента обнаружения вируса Эбола в 1976 году и вызвана редким штаммом Bundibugyo, впервые выявленным в 2007 году. Против него нет вакцины и специфического лечения. Уровень смертности от этого штамма составляет около 30-50%.