Путин подписал закон о проверке трудовых мигрантов из Таджикистана до их въезда в Россию

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Трудовые мигранты из Таджикистана, которые едут в Россию через механизм организованного набора — то есть по официальному каналу трудоустройства — смогут проходить некоторые процедуры еще на родине. Закон о ратификации протокола, который меняет соглашение с Таджикистаном, подписал президент РФ Владмир Путин, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, таджикистанцы, желающие работать в России через официальные каналы трудоустройства, смогут заранее фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев на родине. Этим займется представительство МВД России в Таджикистане при участии уполномоченных российских структур.

После этого данные будут проверять по российским миграционным базам. Это позволит заранее выяснить, нет ли у человека запрета на въезд в РФ.

Кроме того, протокол создает основу для того, чтобы медицинское освидетельствование трудовых мигрантов также проводилось в Таджикистане, до их поездки в Россию.

Документ также предусматривает подготовку граждан Таджикистана по российским образовательным программам среднего профессионального образования и программам профессионального обучения. Иными словами, часть работников смогут готовить под российский рынок труда еще до выезда.

В соглашение добавляется и новый участник — уполномоченная российская организация, которая будет координировать организованный набор и помогать проводить необходимые мероприятия в Таджикистане.

В российских органах власти такие изменения объясняют необходимостью упорядочить трудовую миграцию и усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана для временной работы в России действует с весны 2019 года. Протокол, вносящий в него изменения, был подписан в октябре 2025-го президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном.

Путин тогда заявил, что Россия заинтересована в рабочей силе, но это должна быть «нужная нам рабочая сила». «Второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, и чтобы они соблюдали наши законы», — сказал он, добавив, что сейчас в этой сфере много проблем.

По информации Минтруда Таджикистана, в 2025 году из страны в рамках оргнабора в Россию были направлены свыше 31 тыс. человек.

Первой же страной, заключившей с РФ соглашение об оргнаборе, стал Узбекистан. Соответствующий документ был подписан ещё в 2017 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения