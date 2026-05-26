Токаев: Нельзя превращать историю в инструмент раздора

CentralAsia (KZ) - Международный симпозиум, посвященный наследию Золотой Орды, стал не только научным событием, но и важным гуманитарным сигналом. Казахстан предложил рассматривать историю Улуса Джучи не как предмет узкого национального интереса, а как часть общего исторического наследия Евразии и всего человечества.

Выступая на симпозиуме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Золотая Орда была одной из крупнейших политических структур своего времени, соединявшей Запад и Восток и оказавшей значительное влияние на развитие разных цивилизаций и государств. По его словам, эта тема остается актуальной и сегодня, поскольку речь идет не только об истории Казахстана, но и об одной из важнейших страниц мировой летописи.

Главная идея, прозвучавшая на форуме, заключается в том, что наследие Золотой Орды требует объективного, профессионального и международного изучения. В условиях сложной геополитической обстановки история не должна становиться инструментом раздора. Напротив, как отметил Токаев, она должна выступать «золотым мостом», соединяющим народы и помогающим строить более справедливый и безопасный миропорядок.

Такой подход особенно важен для современного международного диалога. История Золотой Орды показывает, что Евразия на протяжении веков была не периферией мировой политики, а пространством активного взаимодействия народов, культур, религий и экономик. Улус Джучи объединял огромные территории, через которые проходили торговые пути, дипломатические миссии, культурные влияния и интеллектуальные традиции.

Золотая Орда была не только военной державой. Ее международное значение проявлялось в способности создавать устойчивую систему управления на многоэтничном и многоконфессиональном пространстве. В обществе действовали нормы степного и исламского права, развивались делопроизводство, дипломатия, институты власти и традиции справедливого управления. Как подчеркнул Токаев, эта система обеспечивала гармоничное сосуществование разных этносов и религий, а позднее многие государства Евразии использовали ее опыт.

Отдельное значение имела дипломатическая роль Золотой Орды. Она поддерживала связи с мамлюкским Египтом, Ватиканом, Византией, Османской империей и европейскими дворами. Это говорит о том, что Улус Джучи был полноценным участником международной политики своего времени, а не изолированной степной державой. Его влияние распространялось далеко за пределы Великой степи.

Не менее важным было экономическое значение Золотой Орды. Контролируя ключевые транспортные и торговые связи Евразии, она обеспечивала безопасность движения товаров и людей. Через ее территорию проходили шелк из Китая, специи из Индии, меха из Руси, изделия ремесленников из Европы, Ближнего и Среднего Востока. Токаев отметил, что Золотая Орда фактически создала «протоглобальный рынок», где люди из разных частей Евразии могли свободно торговать и вести дела.

Этот опыт имеет прямое значение и для сегодняшнего дня. Современная Евразия вновь становится пространством транспортных коридоров, экономической взаимосвязанности и культурного обмена. Поэтому изучение Золотой Орды позволяет глубже понять исторические основы региональной интеграции, сотрудничества и взаимного уважения между народами.

Важной линией симпозиума стало и то, что наследие Золотой Орды рассматривается не только как прошлое Казахстана, но и как общее достояние многих народов. Историки из разных стран изучают этот период, поскольку он связан с формированием государственности, культуры, языка, торговли и дипломатии на огромном пространстве Центральной Евразии. В работе симпозиума приняли участие более 300 ученых, дипломатов, представителей международных организаций, государственных органов и культурного сообщества из более чем 20 стран.

Казахстан в этом процессе выступает как один из ключевых международных центров изучения наследия Улуса Джучи. Создание Института изучения Улуса Джучи, проведение международных форумов, подготовка научных изданий, развитие археологических исследований и цифровых архивов - все это формирует новую исследовательскую инфраструктуру. Цель этой работы - вывести изучение Золотой Орды на глобальный уровень и укрепить международное академическое сотрудничество.

Особое значение имеет сотрудничество с ЮНЕСКО. В рамках симпозиума обсуждались вопросы сохранения материального и нематериального наследия, продвижения памятников золотоордынской эпохи в Список всемирного наследия, а также создания новых образовательных и исследовательских проектов. Среди таких объектов называются мавзолей Жошы хана, городища Сарайшык, Сыганак, Сауран, Жанкент и другие памятники средневековой истории.

Таким образом, международное значение Золотой Орды раскрывается сразу в нескольких измерениях. Это политическое наследие - опыт управления большим многонациональным пространством. Это экономическое наследие - торговые пути, денежное обращение, города и протоглобальный рынок. Это культурное наследие - взаимодействие степной и городской цивилизаций, развитие духовных традиций, письменности, искусства и дипломатии. И, наконец, это гуманитарное наследие - пример того, как история может служить не разделению, а сближению народов.

Именно поэтому Казахстан предлагает новое прочтение истории Золотой Орды. Не как истории завоеваний и конфликтов, а как истории связей, обмена, государственности и цивилизационного диалога. Такой подход соответствует словам Токаева о том, что прошлое нельзя превращать в инструмент раздора. История должна помогать обществам лучше понимать друг друга и видеть в общем наследии основу для сотрудничества.

По итогам симпозиума была принята Астанинская декларация о наследии Золотой Орды. Она стала важным программным документом, направленным на развитие международного научного взаимодействия, сохранение исторической памяти, укрепление межкультурного диалога и популяризацию общего наследия народов Центральной Евразии.

В этом смысле симпозиум в Астане стал не просто встречей ученых. Он показал, что наследие Золотой Орды может быть важной частью современной гуманитарной дипломатии. Через изучение прошлого Казахстан предлагает миру язык диалога, уважения и сотрудничества - язык, который особенно востребован в эпоху глобальных противоречий и поиска новых точек взаимопонимания.

