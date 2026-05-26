Президент Боливии вдвое сократил зарплату себе и министрам из-за протестов в стране

CentralAsia (CA) - Президент Боливии Родриго Пас заявил о сокращении на 50% своей зарплаты и зарплаты членов своего кабинета министров на фоне протестов в стране, передает Reuters. Как пояснил Пас, выступая в столице страны Сукре, сокращение зарплат покажет его «преданность стране».

В Боливии четвертую неделю идут протесты из-за растущих проблем с цепочками поставок в городах Ла-Пас и Эль-Альто, где возникла нехватка продовольствия на рынках, топлива на заправках и медикаментов в больницах. Протестующие призывают действующее правительство отменить меры жесткой экономии и решить проблему роста стоимости жизни.

Как отмечает Reuters, новый президент выступает за сокращение расходов и топливных субсидий в целях стабилизации государственного бюджета.

Родриго Паса избрали президентом Боливии в октябре 2025 года, он представлял Христианско-демократическую партию. В ходе предвыборной кампании Пас заявил о проведении политического курса, основанного на «капитализме для всех», а также пообещал устранить административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.