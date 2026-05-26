В Павлодарской области ощущалось землетрясение
CentralAsia (KZ) - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали во вторник в 11:28 землетрясение территории Павлодарской области.
По данным МЧС, в селе Баянаул Баянаульского района толчки ощущались силой 2 балла.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Для координации действий и мониторинга ситуации на базе ДЧС Павлодарской области создан оперативный штаб.
