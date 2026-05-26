Сборная Узбекистана по футболу представила форму к чемпионату мира 2026 года

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанская футбольная ассоциация (УФА) представила экипировку национальной команды, в которой футболисты выступят на чемпионате мира 2026.

Форма выполнена в белом и синем цветах с традиционными узорами. Она была разработана и произведена узбекскими дизайнерами и производителями.

На опубликованном ролике показано, как создается форма: от выкройки ткани с национальными орнаментами до финальной презентации спортсменами. 

Турнир стартует 11 июня. Сборная Узбекистана дебютирует на Чемпионате мира и сыграет в группе К с Португалией, ДР Конго и Колумбией.

