Сборная Узбекистана по футболу представила форму к чемпионату мира 2026 года

CentralAsia (UZ) - Узбекистанская футбольная ассоциация (УФА) представила экипировку национальной команды, в которой футболисты выступят на чемпионате мира 2026.

Форма выполнена в белом и синем цветах с традиционными узорами. Она была разработана и произведена узбекскими дизайнерами и производителями.

На опубликованном ролике показано, как создается форма: от выкройки ткани с национальными орнаментами до финальной презентации спортсменами.

Турнир стартует 11 июня. Сборная Узбекистана дебютирует на Чемпионате мира и сыграет в группе К с Португалией, ДР Конго и Колумбией.