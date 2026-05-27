Монгольские школьники завоевали четыре бронзовые медали на Азиатской олимпиаде по физике

CentralAsia (MNG) - Азиатская олимпиада по физике (APhO 2026) проходила в Пусане, Республика Корея, с 17 по 25 мая.

Азиатская физическая олимпиада (APhO) — ежегодное состязание по физике среди школьников стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Является одной из международных олимпиад по физике. Считается самой сложной олимпиадой, в отличие от Международной физической олимпиады школьников (IPhO) — самой престижной, — пишет MiddleAsianNews.

Олимпиада проводится по правилам IPhO и включает в себя теоретический тур и практические испытания. Проходит приблизительно за два месяца до Международной физической олимпиады. APhO можно рассматривать как один из этапов подготовки к IPhO.

Первая Азиатская физическая олимпиада состоялась в Индонезии в 2000 году.

В олимпиаде приняли участие 211 школьников из 27 стран мира, проверяя свои знания и навыки. Команда, представлявшая Монголию, успешно выступила, и семь учеников завоевали призы.

АМАРМЭНД Гантулга ученик средней школы «Од» города Дархан, МӨНХ-ОРГИЛ Мөнхтулга столичной школы №1, ЭРМҮҮН Батсүх ученик школы «Шинэ Монгол» и ИЧИНБАТ Эрхэмбаяр ученик школы №1 аймака Орхон, завоевали бронзовые медали.

Трое школьников также были награждены специальными призами.

