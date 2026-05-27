Монголо-американские исследователи обнаружили уникальный артефакт времен Монгольской империи. Видео

CentralAsia (MNG) - По информации MiddleAsianNews, совместная исследовательская группа Института археологии Монгольской академии наук и Мичиганского университета провела археологические раскопки и исследования на участке «Гол Мод» в сомоне Арбулаг, аймаке Хөвсгөл, с 12 по 25 мая 2026 года, раскопав и изучив семь гробниц, относящихся к Монгольской империи.

Исследовательскую группу возглавлял доктор Баярсайхан Жамсранжав из Института археологии Академии наук, в сотрудничестве с доктором Брайаном Миллером, научным сотрудником Мичиганского университета в США.

В ходе раскопок и исследований были обнаружены уникальные и ценные артефакты, имеющие большое значение для изучения общества, культуры и жизни Монгольской империи, в том числе керамическая ваза с молочным маслом, глиняная ваза, полный комплект конской сбруи, такой как седла, стремена и уздечки, железные инструменты, конская упряжь и различные украшения.

Доктор Баярсайхан Жамсранжав подчеркнул: «Некоторые из этих артефактов никогда ранее не были найдены в Монголии в полном объеме и имеют особое значение для изучения Монгольской империи».

Сегодня губернатор аймака Хөвсгөл Төмөрбаатар Лааган проинспектировал работу исследовательской группы на месте и выразил свою поддержку и содействие в защите исторического и культурного наследия, а также в дальнейших исследованиях.

Администрация аймака Хөвсгөл объявила, что в настоящее время ведутся работы по документированию, реставрации и детальному анализу обнаруженных артефактов, и что результаты исследований будут представлены общественности поэтапно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения