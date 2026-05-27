PGL Esports намерена организовать крупный турнир по CS2 на монгольской земле

CentralAsia (MNG) - На протяжении многих лет европейские и североамериканские команды доминировали на киберспортивной сцене Counter-Strike. Организаторы турниров проводили подавляющее большинство мероприятий в этих регионах. Тем не менее, стремительный взлет команды The MongolZ за последние три года доказал, что Монголия готова принять свой первый крупный турнир, — о чем говорится в сообщении MiddleAsianNews.

Первые победы организации на YaLLa Compass 2024 и Thunderpick World Championship 2024 утвердили The MongolZ в качестве одного из самых многообещающих новых претендентов. Титул чемпиона Esports World Cup 2025 и второе место на BLAST.tv Austin Major 2025 окончательно закрепили за командой место среди элиты мирового киберспорта.

Это не просто пустые слова: в сентябре 2025 года команда The MongolZ возглавила рейтинги Valve и HLTV, официально став лучшей в мире командой по Counter-Strike. Всего за несколько лет Монголия превратилась из развивающегося киберспортивного региона в полноценную силу на мировой арене.

«PGL внимательно следит за развитием киберспорта в Монголии, и мы разделяем общее мнение о том, что это одна из самых перспективных развивающихся сцен в этой дисциплине на сегодняшний день. Команда The MongolZ не только добилась результатов, которыми могла бы гордиться любая организация в мире, но и стала настоящими послами Монголии на международной арене. Их выступления сделали невозможным обсуждение следующего поколения Counter-Strike без упоминания Монголии», — заявили в PGL Esports.

При поддержке официального партнера ITS, компании 1xBet, команда The MongolZ стала движущей силой роста популярности Монголии на мировой киберспортивной карте. Игроки также дали короткое интервью, тепло приветствуя идею проведения турнира PGL в Улан-Баторе.

Считаете ли вы, что Монголия готова принять мероприятие уровня PGL Astana 2026?

«Благодаря поддержке сотрудников PGL мы уверены, что мероприятие пройдет успешно. Если говорить о готовности, то никто по-настоящему не готов к этому с первого раза. Нам просто нужно собраться и выложиться на полную; это акт веры. Но, на наш взгляд, лучше всего провести мероприятие летом или осенью», — прокомментировали в The MongolZ.

Если бы турнир PGL проводился в Монголии, какой атмосферы могли бы ожидать болельщики?

«Мы предполагаем, что атмосфера будет ближе к Thunderpick WC2024. Зрителей было меньше по сравнению с другими мероприятиями, но вся арена болела за нас; мы чувствовали себя как дома. Играть перед родной публикой было бы потрясающе, и мы будем изо всех сил стараться выиграть этот турнир», — сказал The MongolZ.

Фан-движение Орды: культурный феномен

The MongolZ, ведущая киберспортивная организация страны, стала настоящим источником вдохновения для монгольских болельщиков. При поддержке 1xBet в центре Улан-Батора появились фрески, посвященные игрокам команды The MongolZ, а сама команда начала получать приглашения на популярные телешоу, и члены ее состава появились на обложках модных журналов.

Во время гранд-финала BLAST.tv Austin Major 2025, где The MongolZ сражались с Vitality за титул, тысячи фанатов заполнили улицы столицы Монголии посреди ночи, чтобы поддержать своих героев.

Самые преданные болельщики команды, при поддержке 1xBet и самих The MongolZ, создали The Horde – фанатское движение, которое с тех пор стало культурным феноменом. Группа The Horde выступила на PGL Cluj-Napoca 2026, где показала всей арене, как должна выглядеть настоящая поддержка болельщиков на концерте: энергичные кричалки, громогласные барабаны и харизматичные фанаты, создающие незабываемую атмосферу.

На PGL Astana 2026, The Horde показала совершенно новое выступление, ставшее одним из самых эмоциональных моментов турнира. Теперь группа мечтает перенести этот опыт в свою родную страну, ведь PGL Astana был не просто поездкой – он стал ориентиром того, как может выглядеть крупное киберспортивное событие в Монголии.

«Что не менее важно с точки зрения организатора, так это аудитория. Монгольские фанаты продемонстрировали такой уровень вовлеченности, присутствия и самобытности, который становится все более редким явлением — и именно та энергия сообщества делает город привлекательным местом для проведения мероприятий», — отметили в PGL Esports.

Монголия готова принимать турниры международного уровня

При выборе потенциальных мест проведения турниров организаторы учитывают несколько ключевых факторов: популярность киберспорта, наличие сильных местных команд, силу фанатского сообщества и привлекательность региона для иностранных гостей.

Монголия преуспевает в каждой из этих областей, особенно в последней. Монголы известны своим гостеприимством и готовностью делиться с гостями своей яркой национальной культурой. Улан-Батор также предлагает несколько подходящих площадок для проведения крупных мероприятий, включая M Bank Arena, AIC Steppe Arena и Wrestling Palace.

PGL — один из ведущих мировых организаторов турниров, специализирующийся на международных киберспортивных соревнованиях. В последние годы компания проводила мероприятия в Бухаресте, Клуж-Напоке и Астане, а в конце этого года организует крупный турнир в Сингапуре. PGL уже объявила о нескольких масштабных соревнованиях на 2027-2028 годы, продолжая при этом поиск новых стран и площадок для будущих мероприятий. Если все сложится удачно, болельщики вскоре смогут увидеть PGL Улан-Батор 2027 или PGL Улан-Батор 2028.

«Для проведения международного турнира высшего уровня на новом рынке необходимо правильное сочетание инфраструктуры площадки, логистики трансляций, возможностей по организации поездок и проживания, а также преданных своему делу местных партнеров», — заявил представитель PGL Esports. «Для таких разговоров требуется время, чтобы созреть. Тем не менее, мы хотим быть прямолинейными: Монголия находится в поле зрения PGL, и мы заинтересованы в том, чтобы изучить, как могло бы выглядеть будущее мероприятие PGL в Улан-Баторе. Мы приветствуем диалог с заинтересованными сторонами в Монголии — институциональными, коммерческими и местными — которые разделяют эти амбиции».

«PGL гордится тем, чего мы добились в Астане, и отклик со всей Центральной и Северо-Восточной Азии только укрепил нашу уверенность в том, что этот регион заслуживает большего внимания в глобальном календаре киберспорта. Монголия играет важную роль в нашем будущем».

Активная поддержка команды The MongolZ и фанатского движения The Horde со стороны 1xBet esports не только способствует развитию киберспортивной экосистемы Монголии, но и приближает страну к моменту, когда крупный турнир по CS2 наконец-то состоится на монгольской земле.

