Yoplait, всемирно известный французский бренд йогуртов, теперь производится в Монголии

CentralAsia (MNG) - Yoplait — это всемирно известный бренд йогуртов, основанный французским молочным кооперативом в 1964 году. Известный своей кремовой текстурой и фруктовыми вкусами, он предлагает широкий ассортимент продукции, адаптированной к различным диетическим потребностям и предпочтениям, — сообщает MiddleAsianNews.

Название бренда представляет собой сочетание названий двух крупных французских молочных кооперативов, «Yola» и «Copliat», а шестилепестковый цветок в логотипе символизирует шесть первоначальных кооперативов.

Монгольская национальная производственная компания TESO Group объявила о начале официального производства всемирно известного йогурта Yoplait в Монголии в соответствии с международными стандартами и провела презентацию бренда 21 мая 2026 года в бальном зале отеля Shangri-La.

Компания TESO Dairy LLC разработала и усовершенствовала глобальный бренд YOPLAIT, используя свежее коровье молоко, на основе 4-5 этапов исследований и заводских испытаний, чтобы удовлетворить потребности, вкусовые ощущения и предпочтения монгольских потребителей, и с гордостью начала распространять вкус радости.

На церемонии открытия присутствовали Коринн Перейра Да Силва, посол Франции в Монголии, Мириам Ридель Киензи, генеральный директор Yoplait International, а также представители группы компаний TESO, клиенты и партнерские организации.

Философия бренда заключается в использовании местного молока, поскольку компания считает, что свежее молоко обеспечивает наилучший вкус.

Сочетая французские традиции, глобальные инновации и богатую молочную культуру Монголии, бренд Yoplait предлагает монгольским потребителям новые вкусы и новые возможности выбора.

В 2025 году был введен в эксплуатацию пищевой парк TESO, интегрированный комплекс для производства экспортной продукции международного стандарта, и производство молока и молочных продуктов под маркой Yoplait является продолжением этого развития.

