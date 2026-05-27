Принят закон о донорстве крови

CentralAsia (MNG) - В ходе весенней очередной сессии парламента Монголии законодатели официально утвердили два законопроекта после заключительных обсуждений и голосования. Законопроект о донорстве крови был принят при поддержке 81.1% депутатов, а законопроект, направленный на повышение эффективности использования внешних займов, получил одобрение 69.5%.

Эти решения знаменуют собой первый случай с начала 2026 года, когда парламент принял независимый законопроект в ходе своей очередной сессии.

Новый закон о донорстве крови вводит дополнительные меры социальной поддержки для доноров и их семей. В соответствии с законом, теперь будут покрываться расходы на похороны умерших доноров, а также ожидается увеличение поддержки лечения при трансплантации органов. По словам чиновников, закон призван стимулировать донорство крови, одновременно усиливая защиту и льготы для доноров.

