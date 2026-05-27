Инвестиционный климат Монголии представлен на Азиатском форуме

Магнайбаатар Цэндсүрэн

CentralAsia (MNG) - Представители Национальной торгово-промышленной палаты Монголии приняли участие в Пятом Азиатском саммите по инновациям и развитию горнодобывающей промышленности, самом влиятельном мероприятии горнодобывающей отрасли Азии, которое состоялось в Китае.

Делегацию возглавляли испольнительный директор Торговой палаты Магнайбаатар Цэндсүрэн и глава представительства Торговой палаты в Китае Амарболд Отгонбаяр. Форум этого года завершился встречей на высоком уровне, на которой обсуждались пути скоординированного развития региональных инвестиций, финансирования и технологических инноваций под девизом «Определение новых возможностей для роста горнодобывающей промышленности за рубежом с помощью двойного двигателя – горнодобывающей промышленности и финансов».

Магнайбаатар выступил на подсессии, посвященной инвестиционному климату в горнодобывающей отрасли Монголии, подробно представив крупным иностранным инвесторам текущий инвестиционный климат, тенденции политики в горнодобывающем секторе, правовые реформы и новые возможности, открывающиеся в рамках государственно-частного партнерства. Он подчеркнул стратегические минеральные ресурсы страны, их роль в устойчивом развитии региона и преимущества долгосрочного сотрудничества. Его выступление привлекло значительное внимание участников конференции.

Двухдневный форум охватил широкий круг тем, выходящих за рамки исключительно горнодобывающей промышленности, включая цифровую трансформацию горнодобывающего сектора, политику «зеленого» развития, новые международные механизмы финансирования и вопросы трансграничных инвестиций. Деловые встречи, организованные в рамках форума, предоставили международным компаниям и инвесторам реальную и конкретную возможность установить взаимовыгодные партнерские отношения, что еще больше укрепило перспективы расширения трансграничного сотрудничества в горнодобывающем и финансовом секторах.

