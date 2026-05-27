Мужчины составляют 72% источников информации в СМИ Монголии

CentralAsia (MNG) - Институт прессы Монголии реализует проект, направленный на укрепление устойчивости медиасектора Монголии в рамках Международной программы ЮНЕСКО по развитию коммуникаций. В рамках этой инициативы исследователи оценили устойчивость медиаландшафта Монголии, используя четыре ключевых показателя, и впоследствии разработали ряд выводов и рекомендаций по политике.

Согласно проведенной оценке, в настоящее время в СМИ Монголии преобладают позитивные репортажи. Большая часть этих материалов посвящена государственным учреждениям, политике, экономическим вопросам и деловой активности. Исследование также показало, что освещение в СМИ по-прежнему в значительной степени сосредоточено на национальном уровне и в городе Улан-Батор, в то время как местным проблемам уделяется сравнительно мало внимания.

Хотя газеты, как выяснилось, предоставляли наибольший объем информации о проблемах провинций и сельских районов, на такое освещение приходилось менее 10 процентов всего медиаконтента. С географической точки зрения, репортажи, посвященные проблемам провинций и сомонов, составляли лишь девять процентов газетных публикаций, четыре процента новостного контента в интернете и три процента телевизионных репортажей. Результаты исследования подчеркивают сохраняющийся дисбаланс между освещением событий в городах и представлением местных сообществ по всей Монголии.

В ходе исследования также было изучено разнообразие источников новостей, и было установлено, что гендерный дисбаланс остается серьезной проблемой в монгольских СМИ. Примерно 72 процента источников, цитируемых медиаорганизациями, были мужчинами, то есть семь из каждых десяти опрошенных или цитируемых лиц были мужчинами. Исследователи подчеркнули, что улучшение разнообразия источников и увеличение представленности женщин в новостных репортажах остаются важными задачами для отрасли.

Ожидается, что полный отчет об исследовании будет опубликован в ближайшее время на монгольском и английском языках, что сделает выводы и рекомендации доступными для более широкой внутренней и международной аудитории.

