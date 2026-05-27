США нанесли новые удары по Ирану, переговоры о сделке продолжаются

- 10:52, 27 мая 2026
CentralAsia (CA) - Американские вооруженные силы нанесли удары в районе Бандар-Аббаса на юге Ирана, заявив, что целями стали иранские ракетные позиции и суда, пытавшиеся установить мины, пишет BBC.
Centcom назвал действия самообороной. Иран в ответ сообщил об уничтожении американского беспилотника и обстреле истребителя и еще одного дрона, вторгшихся в иранское воздушное пространство.
Несмотря на обострение, госсекретарь Марко Рубио заявил, что сделка между США и Ираном по-прежнему возможна. По его словам, стороны обсуждают конкретные формулировки документа, и на это уйдет еще несколько дней. Предметом переговоров, по имеющимся данным, является соглашение о 60-дневном продлении перемирия, открытии Ормузского пролива и дальнейших переговорах по иранской ядерной программе. Трамп потребовал, чтобы обогащенный уран Ирана был либо немедленно передан США, либо уничтожен.
По данным американской разведки, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается в засекреченном месте — предположительно, после ранения в израильском ударе, убившем его отца. Это затрудняет коммуникацию с иранскими переговорщиками и замедляет ход переговоров. США и Израиль начали масштабные удары по Ирану 28 февраля; с 8 апреля между сторонами действует режим прекращения огня.