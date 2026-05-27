Украина заявила о 500 возможных целях в Беларуси в случае агрессии

// Вечерний Киев

CentralAsia (CA) - Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр») заявил, что Украина определила первые 500 целей на территории Беларуси на случай прямой агрессии, пишет DW.

По его словам, эти объекты уже находятся «на прицеле». В обращении, опубликованном в Telegram, он также предостерег руководство Беларуси от вовлечения в конфликт.

Бровди призвал граждан Украины сохранять спокойствие, доверять силам обороны и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее, в апреле, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины. В свою очередь, Александр Лукашенко заявлял, что не стремится к войне, но допустил участие в ней в случае нападения со стороны Украины.