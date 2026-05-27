Лидер Ирана нарушил молчание, пообещав, что в регионе не будет военных баз США

Моджтаба Хаменеи

CentralAsia (CA) - Аятолла Моджтаба Хаменеи в первом публичном заявлении после вступления в должность заявил, что американским военным базам «не место в регионе», пишет Euronews.

Обращение прозвучало после сообщений Центрального командования США о ночных ударах по ракетным объектам и судам на юге Ирана.

В письменном послании, приуроченном к Ид аль-Адха, Хаменеи отметил, что США теряют позиции в регионе и больше не смогут использовать его как площадку для военного присутствия. Он подчеркнул, что страны региона не будут «служить щитом» для американских баз.

По данным наблюдателей, это самое объемное публичное заявление Хаменеи с момента вступления в должность. Ранее СМИ сообщали о его возможных ранениях, однако официального подтверждения от Тегерана не поступало.

В CENTCOM заявили, что удары по иранским объектам и судам, якобы устанавливавшим мины, были нанесены в рамках самообороны и не нарушали режим прекращения огня. В МИД Ирана, напротив, назвали действия США «вопиющим нарушением» перемирия и заявили о готовности ответить на любые акты агрессии.

Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе Бандар-Аббаса и гибели четырех представителей КСИР, не уточнив причины. В КСИР также заявили о перехвате американского беспилотника. Британская служба морской безопасности сообщила о взрыве на танкере у побережья Омана, экипаж не пострадал.

Эскалация произошла на фоне переговоров иранской делегации в Дохе о возможном мирном соглашении. В Тегеране заявили, что, несмотря на определенный прогресс в диалоге с США, окончательные договоренности пока не достигнуты.