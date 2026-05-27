Аномальная ранняя жара в Европе бьет рекорды и приводит к гибели людей

CentralAsia (CA) - В странах Европы фиксируются рекордно высокие температуры из-за ранней и интенсивной волны жары, пишет CNN.

Причиной называют устойчивый антициклон — так называемый «тепловой купол», который удерживает горячий воздух и усиливает нагрев.

В Великобритании 26–27 мая зафиксированы температурные рекорды: в Лондоне воздух прогрелся до 35 градусов Цельсия, что значительно выше нормы для этого времени года (около 20 градусов). Жара сопровождалась природными пожарами, перебоями с водоснабжением и «тропическими ночами», когда температура не опускается ниже 20 градусов.

По оценкам метеорологов, подобные явления становятся более вероятными из-за изменения климата: если ранее такие температуры фиксировались примерно раз в 100 лет, теперь — раз в 30–35 лет.

Аномальная жара затронула и другие страны Западной Европы. Во Франции и Испании температура превышает норму на 10–15 градусов, в отдельных регионах ожидается до 40 градусов. Французские власти сообщили о как минимум семи погибших, в том числе во время спортивных мероприятий и в результате утоплений.

Синоптики предупреждают, что экстремальные погодные условия могут сохраняться в течение нескольких дней и представляют опасность для здоровья населения.