Канада вводит обязательный карантин для прибывающих из Конго, Судана и Уганды из-за вспышки Эболы

CentralAsia (CA) - Правительство Канады объявило об обязательной 21-дневной самоизоляции для путешественников из регионов, охваченных Эболой, пишет AP.

Меры вступают в силу в субботу и будут действовать до 29 августа. Прибывающие с симптомами заболевания будут направляться в больницу для медицинского обследования, а тем, кому негде пройти изоляцию, предоставят соответствующее место.

Директор Центра охраны здоровья на границе и в поездках Агентства общественного здравоохранения Канады Люк Брисебуа пояснил, что меры вводятся «из соображений максимальной осторожности».

Помимо этого, начиная со среды иммиграционные органы на 90 дней приостанавливают вынесение окончательных решений по заявлениям из Конго, Южного Судана и Уганды. Срок может быть продлён или сокращён в зависимости от развития ситуации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, очаг вспышки сосредоточен на северо-востоке Конго. Речь идёт о редком штамме Эболы, распространение которого опережает возможности ответных мер: зафиксировано более 900 подозреваемых случаев заражения и свыше 220 смертей. ВОЗ предупреждает, что вспышка может продолжаться ещё несколько месяцев, международные усилия по её сдерживанию наращиваются.