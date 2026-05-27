Токаев встретился с председателем постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Как пишет Акорда, на встрече стороны обсудили перспективы развития казахско-китайского стратегического партнёрства, межпарламентского диалога и сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Токаев назвал 2025 год историческим в двусторонних отношениях двух стран, отметив рост товарооборота до рекордных 49 млрд долларов. По его словам, совокупный объём китайских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 29 млрд долларов. Президент также сообщил о подписании закона о ратификации соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Глава государства подчеркнул совпадение позиций двух стран по ключевым вопросам международной повестки и выразил поддержку Казахстаном политики «одного Китая», а также формата сотрудничества «Центральная Азия — Китай».

Чжао Лэцзи, в свою очередь, передал Токаеву наилучшие пожелания председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил казахстанскую сторону с успешным проведением референдума по принятию новой Конституции.

По итогам встречи Токаев наградил Чжао Лэцзи орденом «Достық» I степени за вклад в развитие двустороннего стратегического партнёрства.

