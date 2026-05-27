Узбекистан построит аэропорт «Новый Ташкент» на 20 млн пассажиров в год

CentralAsia (CA) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией по развитию транспортной инфраструктуры страны.

Как пишет пресс-служба президента, в числе ключевых проектов — строительство нового международного аэропорта «Новый Ташкент», альтернативной автодороги Ташкент — Самарканд, а также модернизация авиационной отрасли.

Новый аэропорт будет рассчитан на обслуживание 20 млн пассажиров в год. Площадь пассажирского терминала составит более 208 тыс. квадратных метров, предусмотрено строительство 169 стоянок для воздушных судов и двух взлетно-посадочных полос длиной по 4 км. В настоящее время завершена оценка экологического и социального воздействия проекта, начаты подготовительные работы на территории строительства, ведутся переговоры с подрядчиками.

В сфере дорожного строительства запланировано возведение альтернативной трассы Ташкент — Самарканд протяженностью 282 км с расчетной скоростью движения 150 км/ч. Дорога пройдет через четыре области и получит статус трассы категории I-а. Мирзиеев поручил ускорить переговоры с потенциальными инвесторами и в короткие сроки приступить к строительным работам.

В части развития авиационной инфраструктуры в стране реконструируются семь международных аэропортов, построены шесть новых региональных. К 2030 году число рейсов через Навоийский международный аэропорт планируется увеличить в 2,3 раза — до 7 тыс. в год, пассажиропоток довести до 150 тыс. человек, грузооборот — до 45 тыс. тонн.

Президент подчеркнул, что главными критериями при реализации транспортных проектов должны оставаться экономическая эффективность, качество строительства, безопасность и удобство для населения.

