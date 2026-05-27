Названы лучшие страны для переезда в 2026 году

CentralAsia (CA) - Компания Remitly опубликовала ежегодный Индекс иммиграции, оценив 82 страны по 34 показателям: стоимости жизни, уровню доходов, здравоохранению, безопасности, образованию и качеству жизни в целом.

Лидером 2026 года стала Швейцария, поднявшаяся со второго места. Страна заняла первую строчку благодаря самым высоким в мире возможностям заработка, доступной медицине, высоким стандартам безопасности и развитой инфраструктуре. Дополнительным плюсом стало наличие международных школ и стабильное энергоснабжение.

Серебро досталось Исландии, годом ранее занимавшей первое место. Страна сохраняет сильные позиции по доходам, безопасности и экологии, однако уступила лидерство из-за сокращения числа международных школ.

Тройку замкнул Люксембург — за высокие доходы, безопасность и отличный общественный транспорт.

Единственной страной за пределами Европы в первой пятёрке стала Австралия (4-е место) — благодаря гостеприимному отношению к иммигрантам и образу жизни, ориентированному на природу и отдых. Пятое место заняла Германия как надёжный выбор для тех, кто ищет карьерные перспективы в крупнейшей экономике Европы.

Топ-10 выглядит так: Швейцария, Исландия, Люксембург, Австралия, Германия, Ирландия, США, Дания, Норвегия, Испания.

Лучшие страны для семей с детьми

По показателям, важным для семей — качеству образования, декретным отпускам, доступности детских учреждений и наличию международных школ — первое место заняла Испания. В топ-10 по этому критерию также вошли Китай, США, Шри-Ланка, ОАЭ, Австралия, Бангладеш, Великобритания, Исландия и Хорватия.

Лучший баланс доходов и расходов

По соотношению зарплат и стоимости жизни лидирует Саудовская Аравия — высокие доходы при относительно низких расходах. Среди европейских стран лучший баланс у Норвегии (4-е место) и Дании (5-е место).