На границах России усилен контроль в связи со вспышкой Эболы в Африке

CentralAsia (CA) - На пунктах пропуска государственной границы России усилен санитарно-карантинный контроль за пассажирами, прибывающими из регионов с повышенным риском заражения вирусом Эбола, сообщили 27 мая в Роспотребнадзоре.

Для выявления и минимизации рисков дополнительно задействована автоматизированная информационная система «Периметр».

Поводом для усиления мер стала продолжающаяся вспышка лихорадки Эбола в Африке. При этом Роспотребнадзор оценивает риски завоза инфекции в Россию как низкие — завозных случаев в стране не зафиксировано. ВОЗ также квалифицирует глобальный уровень угрозы как «низкий».

Сообщения о возможном заражении двух граждан Италии, вернувшихся из Уганды, не подтвердились: лабораторные тесты дали отрицательный результат, основная версия — бактериальная инфекция.

Россия ведёт активную работу непосредственно в очагах заболевания. Группа специалистов Роспотребнадзора работает в Уганде, оказывая практическую и консультативную помощь с применением российских тест-систем. Аналогичное взаимодействие выстроено с Республикой Конго и Бурунди. На континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий.

Роспотребнадзор также разработал и запустил в производство тест-систему для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бундибуджио.

Гражданам, находящимся в неблагополучных по Эболе странах, ведомство рекомендует соблюдать правила личной гигиены, избегать контактов с людьми с признаками недомогания, а при появлении симптомов — лихорадки, головной боли, слабости, тошноты, сыпи — немедленно обращаться за медицинской помощью.