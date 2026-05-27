Путин прилетел в Казахстан с госвизитом
// Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан – самолет президента сел в аэропорту Астаны, пишет РИА Новости.

Сообщается, что госвизит продлится три дня. В программе – неформальный обед Путина с президентом Казахстана  Касым-Жомартом Токаевым, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и ряд других мероприятий.

Кроме того, президент России примет участие в мероприятиях под эгидой ЕАЭС. Лидеры объединения обсудят, помимо прочего, план Армении по вступлению в Евросоюз.

