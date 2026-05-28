Новый посол Монголии в Киеве посетила День Вишиванки и встретилась с украинско-монгольской группой в Раде

CentralAsia (MNG) - Как передает MiddleAsianNews, «Украинцы отметили День вишиванки, надев свою национальную вышитую рубашку — вышиванку, которая является символом их тысячелетнего культурного наследия. Как гласит монгольская пословица: «Усыг нь уувал ёсыг нь дага» (переводится как: «Пьешь воду — соблюдай её обычаи (законы)»). Поэтому я тоже надела вишиванку и посетила Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА), чтобы обменяться идеями об обмене студентами и преподавателями, а также о совместных исследовательских проектах», — написала посол по совместительству в Украине Оюундарь Наваан-Юндэн.

День вишиванки — праздник, целью которого является сохранение украинских народных традиций создания и ношения национальной рубашки — вышиванки. Отмечается ежегодно в третий четверг мая. Вышиванки, наряду с пи́санками (традиционными славянскими пасхальными яйцами), являются одним из самых известных символов украинской культуры.

Она также встретилась с представителями Украинской Рады, парламентской группы дружбы Украины и Монголии, и обменялась мнениями о расширении сотрудничества между парламентами двух стран и отношениях между законодательными органами.

Стороны подчеркнули важность активного сотрудничества в обмене опытом между парламентами, улучшении правовой среды, укреплении парламентских дипломатических отношений, интенсификации сотрудничества между законодательными органами и повышении взаимопонимания между парламентариями.

Также было отмечено, что это сотрудничество окажет важное влияние на диверсификацию инвестиций и экономического сотрудничества между двумя странами, обеспечение правовой определенности и укрепление взаимного доверия.

В целях активизации межпарламентских отношений 30 марта 2021 года в Верховной Раде Украины была создана депутатская группа по межпарламентским отношениям с Монголией (председатель – Игорь Кривошеев). 15 апреля 2021 года в Великом Государственном Хурале Монголии также была создана монголо-украинская межпарламентская группа (председатель – Ганбаатар Жамбал).

В мае 2026 года активные члены комитета, в том числе г-н Анатолий Костюх, провели переговоры на высоком уровне с послом Монголии с целью содействия более тесному парламентскому диалогу и сотрудничеству.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения