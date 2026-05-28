Монгольские военнослужащие приняли участие в совместных учениях EFES-2026 в Турции

CentralAsia (MNG) - Совместные полевые учения EFES-2026 с боевой стрельбой, проходившие на полигоне Доганбей в Сеферихисаре, Измир, были не просто военной подготовкой. Они наглядно продемонстрировали эволюцию парадигмы безопасности Турции и трансформацию оборонных технологий, — сообщает MiddleAsianNews.

Учения, проходившие с 20 апреля по 21 мая 2026 года, включали в себя участие сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил, а также спецподразделений, жандармерии, береговой охраны и государственных учреждений. В мероприятии, в котором приняли участие 50 стран, от США до Монголии и от Азербайджана до Италии, также была продемонстрирована способность Турции к международной военной координации.

В учениях EFES-2026, в которых приняли участие более 10 000 человек, включая 1305 иностранных военнослужащих, был продемонстрирован их масштаб, а использованная военная техника, авиация и военно-морские платформы сделали эти учения одним из самых значимых военных мероприятий в регионе.

Одним из наиболее примечательных аспектов EFES-2026 стала центральная роль технологий. В отличие от предыдущих учений, использовалась система управления операциями Network-Land Kocatepe. Кроме того, в процессе принятия военных решений применялись аналитические приложения с поддержкой ИИ, а различные оперативные стили тестировались с помощью системы моделирования JTLS-GO.

Это событие демонстрирует, что Вооруженные силы Турции (ВС Турции) отходят от традиционных концепций ведения войны и переходят к концепциям войны нового поколения, ориентированным на цифровое управление войной, анализ данных и скорость.

Учения EFES-2026 также стали важным мероприятием, продемонстрировавшим полевые характеристики продукции турецкой оборонной промышленности. Среди систем, запланированных к первому применению на учениях, особо выделялись 105-мм гаубица «Боран», механическое оборудование для разминирования MEMATT и беспилотный наземный транспорт «Аслан Сарп», оснащенный дистанционно управляемым вооружением.

На церемонии закрытия полевых учений присутствовали гости, в том числе заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Баатар Балжид и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-майор Цогтжаргал Чимэдгочоо.

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Монголии генерал-майор Цогтжаргал Чимэдгочоо встретился с командующим сухопутными войсками Турции генералом Метином Токелем и обменялся мнениями о сотрудничестве в сухопутных войсках двух стран.

Совершенно очевидно, что учения EFES-2026, наиболее эффективно продемонстрировавшие нынешний уровень военной мощи и сдерживания Турции, передали важные сигналы как на региональном, так и на глобальном уровнях. Турция не просто провела военные учения в Эгейском море; она также продемонстрировала на местах достигнутый уровень в управлении многонациональными операциями, интеграции передовых технологий и боевых возможностях следующего поколения.

EFES-2026 продемонстрировала, что современная война выигрывается уже не только за счет мощи танков, артиллерии и авиации, но и за счет управления данными, искусственного интеллекта, кибербезопасности и возможностей координации. Турция, в свою очередь, решительно заявляет о своей готовности к этой новой эре.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения