В Токио состоялся форум «Инвестиции в Монголию: энергетика и финансы, Токио 2026»

CentralAsia (MNG) - Форум «Инвестиции в Монголию: энергетика и финансы, Токио 2026», организованный совместно с JETRO, успешно собрал представителей государственного и частного секторов Монголии и Японии для обсуждения инвестиционного сотрудничества и обмена передовым опытом в целях улучшения инвестиционного климата. Об этом информирует MiddleAsianNews.

На форуме были освещены инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества в энергетическом и финансовом секторах Монголии.

В форуме приняли участие представители правительственных учреждений, в том числе заместитель премьер-министра Доржханд Тогмид и министр энергетики Найдалаа Бадрах, а также представители канцелярии заместителя премьер-министра Монголии, Департамента инвестиций и торговли, Министерства энергетики, Банка Монголии, Комиссии по финансовому регулированию, посольства Монголии в Японии и соответствующих организаций.

В мероприятии также приняли участие более 240 представителей японского правительства, частного сектора и инвестиционных организаций, а 14 монгольских частных предприятий представили свою деятельность и проекты, обменялись мнениями об установлении деловых отношений и возможностях сотрудничества с японскими бизнес-организациями и инвесторами.

На форуме была представлена ​​информация об инвестиционном климате в энергетическом и финансовом секторах Монголии, о крупных реализуемых проектах и ​​программах, а также о возможностях сотрудничества, и состоялись дискуссии по расширению экономического сотрудничества между двумя странами.

Они также обменялись мнениями по вопросам возобновляемой энергии, энергетического перехода, «зеленого» финансирования и устойчивой инвестиционной среды, определив новые возможности для будущего сотрудничества и пути для реального партнерства.

На форуме вице-президент Asian Gateway Corporation Норихико Като заявил, что Монголия может стать страной-экспортером энергоресурсов, эффективно используя свои обширные природные ресурсы.

Кроме того, заместитель премьер-министра Доржханд заявил, что Монголия может экспортировать в Японию экологически чистый водород и аммиак.

Этот форум является важным событием для увеличения инвестиций в Монголию, укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами, а также расширения международного партнерства и экономического сотрудничества.

