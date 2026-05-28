Отмечена 20-я годовщина отправки монгольских женщин-миротворцев в миссии ООН

CentralAsia (MNG) - В 2006 году Монголия направила свою первую женщину-миротворца в качестве военного наблюдателя на операцию ООН MINURSO в Западной Сахаре, положив начало историческому событию, которое на международном уровне признало мужество, патриотизм и ценный вклад монгольских женщин в дело мира, — о чем говорится в сообщении MiddleAsianNews.

В 2002 году Монголия приняла закон, разрешающий её вооруженным силам направлять солдат в международные операции ООН. С тех пор монгольские войска участвовали в операциях в таких странах, как ДРК, Сьерра-Леоне, Либерия, Косово, Судан, Ирак и Афганистан. Однако, как заявил президент Монголии Хүрэлсүха Ухнаа на конференции, из 20 000 военнослужащих, направленных в эти миссии, только 1200 были женщинами. Это ставит Монголию на 20-е место по количеству женщин-миротворцев среди стран, предоставляющих войска ООН. Этому способствуют целенаправленные политики гендерного равенства во всех Вооруженных силах Монголии.

Значительный вклад Монголии позволил стране стать образцом гендерного равенства в составе войск. В рамках этих усилий Улан-Батор принимал крупные международные конференции, посвященные повестке дня «Женщины, мир и безопасность», укрепляя репутацию страны как надежного и прогрессивного партнера в области глобальной безопасности.

С тех пор участие женщин-военнослужащих в миротворческих операциях ООН неуклонно росло и сейчас отмечает свой 20-летний юбилей. В ознаменование этой исторической годовщины Генеральный штаб Вооруженных сил организовал День «Женщины-миротворцы – 20 лет», посвященный заслугам и достижениям женщин-военнослужащих, посвятивших свою жизнь миротворческой деятельности.

В мероприятии приняли участие почетные гости, в том числе член парламента и правительства Монголии, министр обороны Батлут Дамба, министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, глава миротворческих сил генерал-лейтенант Ганбямба Сүнрэв и постоянный координатор ООН в Монголии Яап ван Хеерден. Они выразили признательность за профессиональные навыки, ответственность, лидерские качества и вклад женщин-миротворцев в поддержание международного мира, а также почтили память некоторых офицеров, которые с честью выполнили свой благородный долг по поддержанию мира.

Монголия отмечает два десятилетия участия женщин в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. С момента первой командировки более 1200 монгольских женщин, включая военнослужащих, сотрудников полиции и медицинских работников, принимали участие в глобальных операциях, что делает Монголию ведущим участником в обеспечении гендерного равенства в международном миротворчестве.

Первая женщина-бригадный генерал Монголии, Болор Ганболд, которая участвовала в нескольких миссиях ООН, неоднократно подчеркивала важность достижения гендерного равенства в монгольской армии, а также в миротворческих миссиях ООН. Президент Хүрэлсүх пообещал увеличить число женщин-миротворцев в стране до целевого показателя ООН в 15% к 2027 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения