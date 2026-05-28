Президент The Asia Foundation посетила в монгольский детский сад

CentralAsia (MNG) - Визит президента Азиатского фонда в монгольский детский сад привлек внимание к вопросам ранней грамотности и базового образования, — пишет MiddleAsianNews.

Президент и испольнительный директор Asia Foundation Лорел Э. Миллер недавно посетила государственный детский сад в Монголии, чтобы воочию убедиться в том, как инициативы по развитию ранней грамотности помогают укрепить базовые языковые, когнитивные и социально-эмоциональные навыки, имеющие решающее значение для раннего обучения и долгосрочного развития детей.

В ходе визита была подчеркнута эффективность инициативы «Давайте читать Монголию», реализуемой фондом The Asia Foundation в партнерстве с Министерством образования Монголии и при поддержке фонда Lorinet Foundation. С 2025 года партнерство поддерживает усилия по расширению использования чтения и детских книг в дошкольном образовании, помогая маленьким детям развивать базовые навыки и поступать в школу готовыми к обучению.

Визит также подчеркнул важность сотрудничества между школами, семьями, сообществами и образовательными учреждениями в оказании помощи детям в формировании прочной основы для обучения на протяжении всей жизни. Во время своего пребывания в детском саду № 35, одной из школ-партнеров проекта, Миллер встретилась с учителями, родителями и воспитателями, а также приняла участие в занятии по чтению сказок с маленькими детьми.

Инициатива «Давайте читать вместе!» объединяет обучение учителей, вовлечение родителей и опекунов, обеспечение доступа к детским книгам, проведение информационных кампаний и сотрудничество в разработке политики для укрепления системы раннего обучения грамоте в Монголии. Инициатива также поддержала национальные усилия по интеграции методик чтения вслух в учебную программу дошкольного образования Монголии.

На сегодняшний день в рамках инициативы были достигнуты следующие результаты:

укреплена квалификация более 7200 воспитателей детских садов для внедрения эффективных методик чтения вслух;

охвачено более 100 000 родителей и опекунов благодаря мероприятиям по повышению осведомленности о ранней грамотности;

вовлеклось более 11 000 детей по всей стране в занятия по чтению вслух; и

поддержано создание 273 детских книг на монгольском языке в рамках цифровой библиотеки «Давайте читать».

Педагоги и семьи, участвующие в программе, отмечают более активное вовлечение детей в чтение, увеличение участия родителей в занятиях по чтению, а также заметные улучшения в развитии речи и социально-эмоциональном развитии детей.

В рамках этой инициативы учителя прошли обучение интерактивным методикам чтения вслух, призванным сделать обучение в классе более увлекательным и способствующим развитию маленьких детей. Проект также тесно сотрудничал с родителями и опекунами, чтобы укрепить понимание важности чтения с раннего возраста и поощрять чтение дома.

Запущенная в 2021 году инициатива «Давайте читать вместе в Монголии» пропагандирует чтение как важнейший инструмент поддержки раннего развития детей в период их формирования, способствуя улучшению показателей грамотности и счета среди монгольских школьников младших классов.

«Чтобы вырастить ребенка, любящего читать, нужна помощь всего сообщества. 📖

В Улан-Баторе воспитание у детей привычки к чтению выходит за рамки школ и учителей. Родители, опекуны и более широкое сообщество объединяются, чтобы сделать чтение частью повседневной жизни — от домов до публичных библиотек, общественных центров и даже парков.

Вместе с Министерством образования и Фондом Lorinet Foundation наша программа «Давайте читать» в Монголии помогает усилить эти усилия посредством:

📝 Обучения учителей и опекунов

📚 Доступа к качественным детским книгам

📣 Информационно-просветительских кампаний

📜 Сотрудничества в области политики базового обучения и грамотности

На сегодняшний день мы видим, как все больше детей вовлекаются в чтение, а также наблюдается улучшение в развитии речи и социально-эмоциональном развитии — показывая, чего можно достичь, когда мы #решаемвместе» — говорится в сообщении фонда.

The Asia Foundation — это международная некоммерческая неправительственная организация, занимающаяся улучшением жизни и расширением возможностей людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основанный в 1954 году, фонд имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско, США, и представительство в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время он работает более чем в 20 странах Азиатско-Тихоокеанского региона через 17 представительств.

