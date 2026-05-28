В парке дружбы Китай-Монголия в Улан-Баторе, столице Монголии, были высажены деревья

CentralAsia (MNG) - В среду в парке дружбы Китай-Монголия в Улан-Баторе состоялась церемония посадки деревьев, демонстрирующая приверженность двух стран развитию экологического сотрудничества и укреплению двусторонней дружбы посредством конкретных действий.

В мероприятии приняли участие представители различных секторов обеих стран, в том числе посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань, член монгольского парламента и заместитель председателя Китайско-монгольской ассоциации дружбы Энхтуяа Доржзовд, а также генеральный секретарь Демократической партии Монголии Баярцогт Сангажав.

В ходе мероприятия участники совместно сажали деревья, перекапывая землю и поливая саженцы, а также вели дружеские дискуссии о дальнейшем углублении двусторонних обменов и сотрудничества.

В своем выступлении г-жа Шэнь Миньцзюань отметила, что это мероприятие служит не только важной инициативой в поддержку развития парка дружбы и национальной кампании Монголии по посадке не менее 1 миллиарда деревьев, но и конкретным шагом к реализации достигнутого главами государств двух стран консенсуса об усилении сотрудничества в борьбе с опустыниванием.

В парке дружбы Китая и Монголии, открытом в сентябре 2025 года на территории национального парка Улан-Батор, представлены символические скульптуры национального достояния Китая — большой панды, и национального достояния Монголии — гобийского медведя, также известного как мазаалай.

Цель парка — укрепление традиционной дружбы между двумя странами, развитие экологического и природоохранного сотрудничества, а также расширение обменов между людьми.

