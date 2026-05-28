Монголия и Китай обсудили сотрудничество в области сокращения бедности и развития сельских районов

CentralAsia (MNG) - Глобальный форум по сокращению бедности и развитию проходит в Пекине с 26 по 28 мая под девизом «Объединение глобальных усилий для продвижения мер по сокращению бедности».

Как сообщило Министерство семьи, труда и социальной защиты Монголии, в ходе форума министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Аубакир Тилеухан встретился с министром сельского хозяйства и сельских дел Китая Чжан Чжу.

Министр Аубакир выразил заинтересованность в изучении опыта и знаний Китая в поддержке реализации Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций до 2030 года, проведении тематических исследований, разработке политических рекомендаций, содействии обмену человеческими ресурсами и укреплении потенциала государств-членов.

Он также подчеркнул, что ускорение развития сельских районов, повышение продуктивности животноводства, диверсификация источников дохода и сокращение неформальной занятости являются важнейшими компонентами политики по сокращению бедности.

Министр далее отметил, что созданы благоприятные условия для взаимопонимания и сотрудничества между Монголией и Китаем в целях адаптации и внедрения успешных китайских практик в области борьбы с бедностью и возрождения сельских районов.

Со своей стороны, министр Чжан Чжу подчеркнул потенциал для повышения уровня двустороннего сотрудничества в области устойчивого землепользования, развития сельских районов, политики адаптации к изменению климата и поддержки средств к существованию. Он также отметил, что в рамках форума могут быть предложены совместные проекты и программы.

