Монгольские и японские врачи обменялись опытом в сфере передовой медицины

CentralAsia (MNG) - В Монголо-японском центре состоялся «Монголо-японский семинар по сотрудничеству в сфере передовой медицины - 2026».

Семинар впервые был организован в Монголии с целью расширения сотрудничества с Японией в области здравоохранения, а также для обмена опытом, инновациями, технологиями и знаниями в сфере передовой медицины.

В нём приняли участие японские врачи, исследователи и специалисты, которые представили новейшие технологии, внедряемые в мировую медицинскую практику, современные тенденции лечения и результаты научных исследований.

Семинар имеет важное значение для расширения сотрудничества между врачами и медицинскими специалистами, медицинскими учреждениями, предпринимателями в сфере медицинской косметологии и инвесторами.

Танигава Марико

Заведующая отделом японской компании «Кономити» Танигава Марико отметила: «На этот раз японские частные организации приняли участие на добровольной основе для проведения консультаций и обсуждений. Также сформирована группа японских врачей. Мероприятие проходит в рамках темы «Передовое медицинское сотрудничество Монголии и Японии».

Мы считаем, что это станет важным этапом для дальнейшего расширения обмена информацией между врачами и специалистами двух стран, а также медицинскими организациями. Это станет началом для внедрения новых технологий и выведет сотрудничество на новый уровень. Япония обладает богатым опытом в сфере подготовки человеческих ресурсов и профессиональных кадров. Поэтому проявляет интерес к сотрудничеству с Монголией на уровне частного сектора.

Это первая встреча, носящая ознакомительный и исследовательский характер. В дальнейшем планируется регулярно проводить подобные мероприятия, а также расширять и развивать сотрудничество», – заключила она.

На семинаре состоялось обсуждение, обмен опытом и информацией. Во второй день семинара главное внимание было уделено сфере технологий, стволовой терапии и косметологии.

