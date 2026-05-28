36-летний Пүрэвдагва стал 37-м мэром Улан-Батора
Пүрэвдагва Бяруузана
CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор официально утвердил Пүрэвдагву Бяруузану, родившегося в 1990 году, в качестве губернатора и мэра столицы Улан-Батора.

В ходе внеочередного 12-го заседания Хурала представителей граждан столицы, состоявшегося 26 мая, Пүрэвдагва Бяруузана — член и секретарь Руководящего совета Монгольской народной партии, президент Социал-демократического союза молодёжи Монголии — был выдвинут на эту должность и утверждён большинством голосов.

По итогам заседания городской совет принял резолюцию с рекомендацией о его назначении и направил её премьер-министру Учралу Ням-Осору для утверждения, в результате чего Пүрэвдагва Бяруузана стал 37-м мэром Улан-Батора.

Вступая в должность, мэр Пүрэвдагва выразил благодарность поколениям сотрудников городской администрации за вклад в укрепление правового и экономического потенциала Улан-Батора и создание новых возможностей для развития. Он также пообещал реализовать программную платформу городской администрации и продолжать реализацию крупных проектов и программ развития на принципах открытости и прозрачности.

